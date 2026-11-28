کد خبر: ۳۴۳۰۶۲
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
سردار عظمایی:
قدرت تغییر معادلات را در دل تنگه نهفته ساختهایم
فرمانده نیروی دریایی سپاه در جریان بازدید از یگانهای عملیاتی مستقر در جزایر خلیجفارس، تأکید کرد: تنگه هرمز در اختیار مردانی است که با روحیه شهادتطلبی و اراده پولادین از هر موجی فراتر میروند.
سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید از یکی از یگانهای عملیاتی در جزایر خلیجفارس، با اشاره به وضعیت کنترل تنگه هرمز اظهار کرد: شرق و غرب این تنگه تحت کنترل کامل و بیچونوچرای نیروی دریایی سپاه قرار دارد.
وی با بیان اینکه کنترل این مسیر حیاتی صرفاً یک ادعا نیست، افزود: این موضوع واقعیت عملیاتی ماست و تنگه هرمز در اختیار مردانی قرار دارد که با روحیه شهادتطلبی و اراده پولادین از هر موجی فراتر
میروند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: ما نهتنها کنترل این آبراه را در اختیار داریم، بلکه قدرت تغییر معادلات را در دل تنگه هرمز نهفته ساختهایم.
به گزارش فارس، سردار عظمایی در پایان تأکید کرد: آرامش و ایمنی عبور از این مسیر تنها در گرو احترام به حق حاکمیت مشروع ایران
است.