

سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید از یکی از یگان‌های عملیاتی در جزایر خلیج‌فارس، با اشاره به وضعیت کنترل تنگه هرمز اظهار کرد: شرق و غرب این تنگه تحت کنترل کامل و بی‌چون‌وچرای نیروی دریایی سپاه قرار دارد.

وی با بیان اینکه کنترل این مسیر حیاتی صرفاً یک ادعا نیست، افزود: این موضوع واقعیت عملیاتی ماست و تنگه هرمز در اختیار مردانی قرار دارد که با روحیه شهادت‌طلبی و اراده پولادین از هر موجی فراتر

می‌روند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: ما نه‌تنها کنترل این آبراه را در اختیار داریم، بلکه قدرت تغییر معادلات را در دل تنگه هرمز نهفته ساخته‌ایم.

به گزارش فارس، سردار عظمایی در پایان تأکید کرد: آرامش و ایمنی عبور از این مسیر تنها در گرو احترام به حق حاکمیت مشروع ایران

است.