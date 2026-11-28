

آیت‌الله‌جوادی آملی در جلسه درس فقه روز شنبه (7 آذرماه)، با اشاره به اهمیت ازدواج جوانان و ضرورت تسهیل تشکیل خانواده، تأکید کرد: ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است و نباید مشکلات اقتصادی و گرانی موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود.

وی با بیان سیره امیرالمؤمنین(ع) در فراهم کردن زمینه ازدواج برای جوانان، تأمین زندگی و حمایت از تشکیل خانواده را از وظایف مهم حکومت اسلامی دانست.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به روایات نقل‌شده در جلد 28 کتاب وسائل‌الشیعه، به موضوع ازدواج جوانان پرداخت و بیان داشت: یکی از مسائلی که امروز بسیار محل ابتلاست، مسئله ازدواج است. شما آقایان علما باید هم مسئولان و هم مردم را به این مسئله سفارش کنید که ازدواج را به تأخیر نیندازند؛ زیرا ازدواج، سنت پیامبر(ص) است.

این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است، خاطرنشان کرد: نباید جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری نگران باشند. البته گرانی وجود دارد و هم مردم باید توجه کنند و هم کسانی که با اختلاس و معاملات زیرزمینی زمینه گرانی و مشکلات اقتصادی را فراهم کرده‌اند، باید از خدا بترسند. این مملکت به اندازه کافی نان و آب دارد، اما اختلاس بانکی و غیربانکی برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در برخورد با جوانی که به دلیل نداشتن همسر، مرتکب رفتاری ناپسند شده بود، اظهار داشت: در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که جوانی را به محضر امیرالمؤمنین(ع) آوردند که مرتکب چنین عملی شده بود. حضرت ابتدا او را تنبیه کردند و سپس از بیت‌المال، زمینه ازدواج و تشکیل زندگی او را فراهم ساختند. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ[یَدَهُ]حَتَّى اِحْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ.»

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اهمیت این سیره در حکمرانی اسلامی بیان داشت: این علی است! علی یعنی این؛ یعنی نگذاریم جوان به دلیل نداشتن همسر به چنین گناهی مبتلا شود. این روایت به ما سبک زندگی و حکومت‌داری را آموزش می‌دهد. دین فقط نماز و روزه نیست؛ اسلام برای همه شئون زندگی مردم برنامه دارد.

وی با اشاره به روایت دیگری از امام باقر(ع) درباره همین موضوع، تأکید کرد: حکمرانی یعنی این؛ حکومت فقط به تنبیه و نهی کردن و بدگویی از افراد محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه زندگی سالم را نیز فراهم کند. امیرالمؤمنین(ع) پس از برخورد با آن جوان، وسیله ازدواج او را از بیت‌المال مسلمین فراهم کردند.

این مرجع تقلید در ادامه، خطاب به علما و مسئولان، بر ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و بیان داشت: شما علما باید مسئولان را در این زمینه روشن کنید و مسئولان نیز باید در اقتصاد دقیق‌تر عمل کنند. زندگی ساده‌تر و آرام‌تر بسیار بهتر از افتادن در کار حرام است. جوانان نباید تصور کنند که حتماً باید از ابتدا زندگی مرفه و امکانات فراوانی داشته باشند تا بتوانند ازدواج کنند.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به ضرورت الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(ع) در حمایت از جوانان و تشکیل خانواده، گفت: فرهنگ علوی تنها در اظهار ارادت و نام بردن از نام «امیرالمؤمنین حیدر» خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و در شیوه زندگی نیز به آن حضرت اقتدا کنیم. یکی از جلوه‌های این سیره، توجه به ازدواج جوانان و فراهم کردن زمینه تشکیل خانواده برای آنان است. جوانان خیلی مقید نباشند که از ابتدا باید زندگی مرفه داشته باشند و البته وظیفه حکومت الهی نیز این است که زمینه ازدواج را فراهم کند؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین(ع) تنها به نهی و تنبیه بسنده نکردند، بلکه برای آن جوان همسر و زمینه زندگی فراهم کردند. وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت‌ها تأکید کردند و افزود: این کشور، کشوری زرخیز است و زمین‌های بایر فراوانی دارد، باید هم مردم و هم مسئولان برای استفاده از این ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه زندگی مردم اقدام کنند.

این مرجع تقلید با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در ازدواج و کاهش جمعیت جوان کشور بیان داشت: اگر خدای ناکرده کشور از جوانی بیفتد و پس از چهل یا پنجاه سال، جمعیت آن را افراد سالخورده تشکیل دهند، آن‌گاه ممکن است دشمن بتواند در یک روز بر چنین کشوری غلبه کند.

آیت‌الله‌ جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین معنای فقر، خاطرنشان کرد: فقیر به معنای گدا نیست؛ فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته و نمی‌تواند روی پای خود بایستد. ملتی که فقیر باشد و نتواند روی پای خود بایستد، آسیب‌پذیر خواهد شد. باید زندگی آبرومندی برای مردم فراهم شود تا بتوانند روی پای خود بایستند.

به گزارش تسنیم، وی در پایان، بار دیگر با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، از خانواده‌ها و جوانان خواستند تشکیل خانواده را به تأخیر نیندازند.