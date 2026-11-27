در حالی ‌که بانک مرکزی ادعا دارد اجازه نخواهد داد دلار به 300 هزار تومانی که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت برسد؛ مشاور دولت سیگنال دلار 320 هزار تومانی به مردم می‌دهد!

به گزارش کیهان، «اسکار بسنت»؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا، چندی پیش ادعا کرده بود که قیمت دلار به 300 هزار تومان خواهد رسید و اقتصاد ایران دچار فروپاشی می‌شود که رئیس‌کل بانک مرکزی این مسئله را رد کرد و صراحتاً گفت؛ اقتصاد ایران دچار فروپاشی نمی‌شود.

اما حالا صادق‌الحسینی؛ یکی از مشاوران دولت و بانک مرکزی که معتقد به اصلاحات اقتصادی به قیمت ریختن خون مردم و از زمینه‌سازان حوادث دی‌ماه سال گذشته است؛ سیگنال دلار 320 هزار تومانی به مردم و بازار داده است.

ادامه حاشیه‌سازی دولتی‌ها

علی مرزبان؛ مدیرمسئول رسانه «اقتصاد ۱۲۰» در این زمینه تصریح کرد: «صادق‌الحسینی رسماًً در شرایط جنگی مردم را به خرید و فروش دلار دعوت می‌کند و به انتظارات تورمی دامن می‌زند و جالب‌تر اینکه نرخ نوسان هم مشخص می‌کند و در دولت هم رفت‌وآمد دارد.»

گفتنی است؛ دولت اگر می‌خواهد آرامش را به کشور برگرداند باید برخی معاونان و مشاوران حاشیه‌ساز خود از جمله سخنگوی دولت، معاون اجرائی رئیس‌جمهور و افرادی همچون صادق‌الحسینی، سقاب اصفهانی و امثالهم را کنار بگذارند. عجیب اینکه نه‌تنها در موضوع ارز که در ماجرای افزایش قیمت نان و بنزین هم رد پای همین مشاوران معتقد به آزادسازی قیمت‌ها در تصمیم‌سازی‌ها به چشم می‌خورد.

تأمین ارز کشور

حاشیه‌سازی‌ها در‌حالی آرامش کشور را برهم می‌زند که به‌عنوان مثال در بحث ارز، بانک مرکزی ادعا دارد ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرده و مشکلی وجود ندارد.

عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که 32 میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کردیم، افزود: «‌با وجود محدودیت‌های ارزی ذخایر کافی داریم.»

او در یادداشتی خطاب به مردم ایران نوشت: آمریکا و اسرائیل می‌کوشند فشار اقتصادی را به بی‌ثباتی اجتماعی و ناامیدی عمومی تبدیل کنند. هدف آن‌ها صرفاًً محدودکردن درآمدهای کشور نیست؛ می‌خواهند با تشدید التهاب در بازار ارز و دامن‌زدن به انتظارات تورمی، این تصور را تحمیل کنند که اقتصاد ایران توان ایستادگی و اداره امور خود را از دست داده است. پاسخ ما به این هدف، باید در تصمیمات اقتصادی و عملکرد روزانه کشور دیده شود، نه صرفاًً در موضع‌گیری‌‌های سیاسی.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: محدودیت‌های ارزی واقعی است اما محدودیت را نباید با بن‌بست اشتباه گرفت. بانک مرکزی، با پیش‌بینی شرایط و تدارک مسیرهای مختلف تأمین و انتقال منابع، تاکنون بیش از 32 میلیارد دلار ارز برای واردات رسمی کشور تأمین کرده و این روند ادامه دارد. اولویت ما روشن است؛ تأمین نیازهای ضروری مردم و پشتیبانی از تداوم تولید. ذخایر کافی اسکناس ارزی در اختیار داریم و برای مداخله مؤثر در بازار آماده‌ایم.

همتی با اشاره به تأثیرات تحریم و محاصره بر قیمت‌ها، افزود: نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، تحلیل اقتصادی نیست؛ همان‌گونه که نسبت‌دادن همه مشکلات به تحریم، جایگزین اصلاح سیاست‌‌های داخلی نمی‌شود.

او تصریح کرد: بانک مرکزی مسئولیت خود را در چارچوب قانون می‌پذیرد و درباره عملکردش پاسخگو می‌باشد؛ اما ثبات اقتصادی، حاصل عملکرد هماهنگ مجموعه سیاست‌گذاری کشور است.

پاسخ به جوسازی آمریکا

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران، نوشت: پیش‌تر نظرم را گفته‌ام، امروز نیز تأکید می‌کنم که میان خواست سیاسی تحریم‌ کنندگان و واقعیت اقتصاد ایران فاصله بسیار وجود دارد. با اعلام ضرب‌الاجل و عملیات تبلیغاتی نمی‌توان سرنوشت یک ملت را تعیین کرد.

همتی افزود: با این حال، مسئولیت ما تنها ردکردن ادعای آنان نیست. پاسخ مؤثر ما باید در تأمین نیازهای مردم، استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ کارکرد نظام بانکی و پرداخت و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی آشکار شود، که در حال حاضر با تمام سختی‌ها در حال انجام است.

او تصریح کرد: ایستادگی در برابر فشار خارجی هزینه دارد اما وظیفه مسئولان، صرفاًً توضیح این هزینه‌ها یا دعوت مردم به تحمل آن‌ها نیست. وظیفه مسئولین اتخاذ تصمیمات درست برای کاهش هزینه‌ها و برداشتن فشارها از دوش خانوارها و تولید کنندگان است.

تزریق ۲۸ میلیارد دلار به منابع ارزی

گفتنی است؛ به گزارش خبرگزاری فارس از وضعیت منابع ارزی کشور، در شش ماهه ابتدائی سال وصول ارزی حاصل از صادرات کشور از

28 میلیارد دلار گذشته است. عدد وصول منابع ارزی در شش ماه امسال تقریباً مشابه وضعیت شش ماه سال 1404 است. 16 میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور مرتبط با صادرات نفت و مابقی نیز از محل صادرات غیرنفتی به‌دست آمده است.

در این نکته سؤال‌برانگیز این است که علی‌رغم تحقق درآمدهای نفتی کشور، بازار حواله ارز در مرکز مبادله ایران در هفته نخست آذرماه، عمدتاً با روند افزایشی همراه بود؛ به‌طوری ‌که بررسی روند معاملات از یکشنبه اول تا پنجشنبه پنجم آذرماه نشان می‌دهد حواله دلار آمریکا در این بازه ۱۵۶۰ تومان افزایش قیمت داشته است. دلار در نخستین روز هفته با نرخ ۱۹۴ هزار و ۴۰۸ تومان معامله شد و در پنجشنبه پنجم آذر به ۱۹۵ هزار و ۹۶۸ تومان رسید.

بهانه بانک مرکزی برای افزایش نرخ رسمی ارز، رسیدن به نرخ بازار و تک‌نرخی شدن آن است؛ وعده‌ای که قبل از حذف ارز ترجیحی توسط همتی و صادق‌الحسینی اعلام شد، اما هیچ‌وقت تحقق نیافت و فقط بستری برای جهش‌های بعدی ارز شد.

لازم به یادآوری است برخی اقتصاددانان با تکیه بر فرمول‌های ادعایی اقتصاددانان طرفدار نرخ آزاد و همچنین محاسبه اثر جنگ، محاصره و تحریم تأکید می‌کنند که نرخ دلار بسیار کمتر از اعداد فعلی است.

همچنین برخی معتقدند نرخ ارز در کشور ما همواره از سوی دولت‌ها تعیین شده است؛ بنابراین نرخ‌های فعلی هم که به زعم برخی اقتصاددانان چند‌برابر نرخ آزاد واقعی است؛ خواسته دلارداران دولتی، خصولتی، خصوصی و برخی معاونان و مشاوران دولت است که مورد تأیید دولت قرار گرفته. این مسئله که ربطی به جنگ و محاصره و تحریم هم ندارد؛ موجب صرفه نداشتن تولید و خدمات در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی شده است.