در حالی که ایران‌خودرو مدعی است براساس مصوبه کمیته خودرو مجوز فروش خودرو خارج از شبکه را دارد اما وزارت صمت این موضع خودروساز را تفسیری غلط از مصوبه می‌داند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ حدود دو هفته پیش، ایران‌خودرو فروش ۱۰ هزار دستگاه خودرو را از طریق یک نهاد مالی، بانک شهر و کنسرسیوم‌های مرتبط آغاز کرد. این خودروساز پیش از توقف عرضه و ورود دستگاه قضائی، تعدادی از خودروها را با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از نرخ بازار فروخت. ایران‌خودرو برای این اقدام به مصوبه چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو استناد کرده و مدعی است مجوز چنین فروشی را داشته است.

درخواست شرکت ایران‌خودرو برای تخصیص خودرو به زنجیره تأمین، به استناد مکاتبه شماره ۱۴۰۵۴۹۰۸۶ مورخ هفتم تیر ۱۴۰۵ این شرکت، با موضوع تسویه بخشی از مطالبات بالای ۹۰ روز قطعه‌سازان از طریق تخصیص خودروهای تولیدی با قیمت کارشناسی یا توافقی، در کمیته خودرو مطرح شد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، درباره این مصوبه گفت: آقای معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرده است که در مصوبه کمیته خودرو چنین مجوزی وجود نداشته است. طبیعی است اگر خودروساز ادعا می‌کند این اقدام براساس مصوبه‌ای انجام شده، باید مستندات خود را به مرجع قضائی ارائه کند و صحت و اعتبار این ادعا نیز از سوی مرجع قضائی بررسی خواهد شد.

صرف طرح یک ادعا نمی‌تواند نشان دهد که اقدام انجام‌شده خلاف مقررات نبوده است. این موضوع باید براساس مستندات بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

زارعی همچنین گفت: خودروساز می‌تواند پیشنهادهای مختلفی ارائه کند، اما اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد، موضوع دیگری است. حتی باید بررسی شود که آیا کمیته خودرو اساساً اختیار ورود به چنین موضوعی را داشته یا خیر.

همان‌طور که معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است، ادعای مطرح‌شده درباره وجود مصوبه باید در مرجع قضائی بررسی شود و این مرجع درباره صحت آن اعلام نظر کند. سخنگوی وزارت صمت درباره نحوه عرضه خودروها نیز گفت: از نظر وزارت صمت، اصل این عرضه با اشکال مواجه بوده و با مقررات تطبیق نداشته است. طبیعی است اگر خودروسازی بخواهد عرضه جدیدی انجام دهد، باید مطابق روش‌های قانونی و موجود اقدام کند.

اکنون با‌توجه به ابعاد گسترده این پرونده و تناقض میان استدلال‌های خودروساز و موضع قاطع نهادهای نظارتی، انتظار می‌رود دستگاه قضائی با سرعت و دقت بیشتری ابعاد پنهان این ماجرا را روشن سازد. تعیین تکلیف این پرونده نه تنها برای شفاف‌سازی نحوه تسویه مطالبات زنجیره تأمین و جلوگیری از تکرار چنین رویه‌هایی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند خط بطلانی بر هرگونه تفسیر شخصی از مصوبات دولتی بکشد.