سرویس اقتصادی-

قیمت جهانی نفت در معاملات دیروز افزایش یافت و به 100 دلار نزدیک‌تر شد.

به گزارش خبرنگار ما، نگرانی‌ها درباره عرضه نفت از غرب آسیا به‌دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز و حمله به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی، ضمن افزایش قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه (ششم آذر)، به روند کاهشی هفته‌های اخیر

پایان داد.

حملات ادامه‌دار ایران به کشتی‌های متخلف عبوری از تنگه هرمز و حملات یمنی‌ها به زیرساخت‌های نفتی عربستان از عوامل اصلی افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت در بازار جهانی است که باعث شده با وجود تلاش‌های آمریکا برای کنترل قیمت‌ها، روند صعودی قیمت نفت از سر گرفته شود.

قیمت نفت در معاملات دیروز بازارهای جهانی افزایش یافت و در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی طی یک ماه گذشته قرار گرفت.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت در معاملات روز جمعه تا 98 دلار هم افزایش یافت اما در ادامه معاملات، به حدود 95 دلار رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با سه و دو دهم درصد افزایش به 86 دلار و 36 سنت در هر بشکه رسید.

در همین راستا، پالایشگاه جازان عربستان هم پس از برخورد یک پرتابه به‌طور موقت بخشی از فعالیت‌های خود را متوقف کرد. این حادثه به کشته‌شدن یک کارگر و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحلیلگران معتقدند قیمت نفت برنت حتی بدون تشدید جدید تنش‌ها در خاورمیانه نیز می‌تواند از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کند؛ هرچند تحقق این سناریو به شواهد بیشتری از محدود شدن عرضه واقعی نفت در بازار نیاز دارد.

از سوی دیگر، دو منبع آگاه اعلام کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در عرضه نفت، انتظار می‌رود اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه، اهداف تولید نفت خود را دست‌ِکم برای سه‌ماهه نخست سال 2027 بدون تغییر حفظ کنند.

رأس‌تنوره متوقف شد

از سوی دیگر منابع بخش کشتیرانی از توقف عملیات بارگیری نفت در پایانه رأس‌تنوره پس از حمله روز چهارشنبه چهارم آذر خبر داده‌اند.

به گزارش فارس، نیروهای مسلح یمن مسئولیت این حمله را برعهده گرفت و سخنگوی نظامی یمن از وقوع آتش‌سوزی در محل هدف خبر داد.

خبرگزاری رویترز نیز با استناد به یک منبع مطلع، وقوع حمله را تأیید کرد. همزمان تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی ناسا و شرکت پلنت‌لبز، ستون‌های متراکم دود سیاه را در محدوده این تأسیسات نشان دادند.

رأس‌تنوره در ساحل خلیج‌فارس و استان شرقی عربستان قرار دارد و یکی از مهم‌ترین مراکز نفتی این کشور محسوب می‌شود. پالایشگاه این مجموعه با ظرفیت ۵۵۰ هزار بشکه در روز، بزرگ‌ترین پالایشگاه عربستان است و حدود ۱۶ درصد ظرفیت پالایشی این کشور را در اختیار دارد.

اهمیت اصلی این منطقه اما به پایانه صادراتی مجاور آن بازمی‌گردد. پایانه‌ای با ظرفیت بارگیری حدود شش و نیم میلیون بشکه نفت در روز و مخازن ذخیره‌سازی حدود ۳۳ میلیون بشکه که از مهم‌ترین مسیرهای صادرات نفت خام عربستان به بازارهای جهانی است.

نکته مهم در بررسی پیامدهای این حمله، تغییر مسیر صادرات نفت عربستان در ماه‌های اخیر است. ریاض پس از افزایش تهدیدهای امنیتی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، تلاش کرد بخش بیشتری از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق به غرب (پترولاین) به بندر ینبع در دریای سرخ

منتقل کند. با این حال، حملات مکرر به زیرساخت‌های این مسیر در سال جاری، از جمله حمله به ایستگاه‌های پمپاژ و تأسیسات مرتبط، معادلات صادراتی ریاض را تغییر داد.

گزارش‌های بازار نفت نشان می‌دهد پس از اختلال در خط لوله شرق به غرب در سپتامبر، بارگیری نفت از پایانه‌های شرقی رأس‌تنوره و جُعَیمه افزایش یافت و عربستان بار دیگر به مسیر صادراتی خلیج‌فارس متکی شد.

در مجموع، رکوردشکنی قیمت نفت در دو روز گذشته که با رشد هفت دلاری همراه بود، پس از تشدید تنش و برخورد با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز رخ داد.

راهکار تثبیت قیمت‌ بالای نفت

نفت برنت که اول آبان‌ماه به محدوده 117 دلار بازگشته بود، طی یک ماه به زیر 100 دلار کاهش یافت. تحلیل‌های موجود درباره علت این کاهش، حاکی است که افزایش عرضه از غرب آسیا، نگرانی بازار از کمبود فوری را کاهش داده است.

جریان قیمت و عرضه نفت نشان می‌دهد آمریکا و شرکایش در منطقه همزمان با محاصره ایران، با قاچاق نفت از خلیج‌فارس قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند و ایران می‌تواند با اقداماتی این حربه را به شکست بکشاند.

به‌گفته کارشناسان، به‌روزرسانی و بازطراحی روش‌های مقابله با فرآیند «کشتی به کشتی» با محوریت امارات، سرنوشت جنگ بین ایران و آمریکا را تعیین خواهد کرد.

ایران در مرحله‌ای قرار گرفته است که ناچار است به لت‌و‌پار کردن دقیق، سریع و گسترده ناوگان قاچاق نفت از تنگه هرمز بپردازد.

در‌کنار ضربه زدن مداوم فعلی به شناورهای متخلف، باید نقاط ضعف فرآیند «کشتی به کشتی» هدف بگیرد یعنی جاهایی که اولاً کشتی‌ها برای تداوم حیات و حرکتشان به آن‌ها وابسته هستند و ثانیاً در آنجا تجمع و ایستایی دارند؛ یعنی مبدأ در خلیج‌فارس و مقصد در آب‌های ساحلی فجیره و صحار.