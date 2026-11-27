قیمت هر بسته 700 گرمی ماکارونی که به

150 هزار تومان افزایش یافته بود، بنا به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور از تولیدکنندگان به 90 هزار تومان

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به گزارش خبرگزاری تسنیم در پی افزایش حدود دوبرابری قیمت ماکارونی و عرضه برخی محصولات با نرخ‌های جدید در بازار، قیمت این محصول بنا به درخواست محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور از تولیدکنندگان، تعدیل شده و مقرر شد هر بسته 700 گرمی ماکارونی حداکثر به قیمت 90 هزار تومان عرضه شود.

پیش از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، برخی تولیدکنندگان قیمت ماکارونی را تا

150 هزار تومان افزایش داده بودند؛ به‌طوری‌که قیمت‌های جدید حتی روی بسته‌بندی محصولات درج شده و این کالاها با نرخ‌های افزایش‌یافته وارد بازار شده بودند.

بر اساس درخواست عارف؛ رئیس ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت هر بسته 700 گرمی ماکارونی 90 هزار تومان است و تولیدکنندگانی که اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، نرخ محصولات خود را اصلاح و کاهش دهند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش قیمت ماکارونی در روزهای اخیر، با توجه به مصرف گسترده این محصول در سبد غذایی خانوارها، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های معیشتی ایجاد کرده بود.

قیمت آرد صنف و صنعت در یک ماه اخیر 151 درصد افزایش یافته و ماکارونی تحت تاثیر این تغییر، گران شده بود اما دولت نشان داد که اگر اراده کند، می‌تواند قیمت‌ها را کاهش بدهد.