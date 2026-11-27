رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای حمایت دولت از کسب‌وکارها، مالیات 75درصد اصناف و بازاریان صفر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، «سید محمدهادی سبحانیان» گفت: تمدید مهلت‌های مالیاتی، اعمال تعدیلات متناسب با شرایط جنگی و ارائه تسهیلات مالیاتی در چارچوب تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، از اقدامات حمایتی دولت بوده است.

هدف این اقدامات، پشتیبانی از صاحبان مشاغل و کمک به ادامه فعالیت اقتصادی آن‌هاست.

سبحانیان با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای اصناف و بازاریان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از سوی وزارت اقتصاد تسهیلاتی برای صاحبان مشاغل پیش‌بینی گردید.

یکی از مهم‌ترین این تسهیلات، استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است.

در همین چارچوب، مالیات عملکرد سال گذشته حدود 10 میلیون نفر از اصناف و بازاریان، معادل 75 درصد این گروه، صفر شده است. این اقدام در راستای حمایت دولت از کسب‌وکارها انجام شده است.

وی افزود: حمایت از فعالان اقتصادی فقط به صفر شدن مالیات محدود نشده است.

دولت با توجه به شرایط کشور و کسب‌وکارها، رویکرد حمایتی خود را دنبال کرده است.

سازمان امور مالیاتی نیز متناسب با این شرایط، تعدیلات لازم را در فرآیندها و محاسبات مالیاتی انجام داده است.

به گفته سبحانیان، تمدید مهلت‌های مالیاتی نیز با هدف فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای مؤدیان و تسهیل انجام تکالیف قانونی آن‌ها انجام شده است.

این حمایت‌ها از سال گذشته نیز با دستور رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار بوده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره تسهیلات تبصره ماده 100 گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی، باعث کاهش شدید مراجعات حضوری کسبه و صاحبان مشاغل و کاهش هزینه‌های انجام تکالیف مالیاتی شده است.

همچنین امکان تعیین مالیات متناسب با شرایط صاحبان مشاغل را فراهم کرده است.

این تسهیلات، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و اصناف، فرآیند پرداخت مالیات را ساده‌تر می‌کند و به آن‌ها فرصت می‌دهد بر ادامه فعالیت اقتصادی خود تمرکز کنند.

سبحانیان همچنین به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اشاره کرد و گفت: این طرح به مؤدیان امکان می‌دهد در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی مشارکت کنند.

در سال 1405 بیش از 537 هزار مؤدی در این طرح شرکت کرده‌اند؛ در حالی که این تعداد در سال گذشته 301 هزار نفر بود.

به این ترتیب، میزان مشارکت حدود 78 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در قالب این طرح، اعتبار دو هزار و 83 پروژه در بخش‌های مختلف به‌طور کامل تأمین شده است.

مجموع منابع مالیاتی اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها نیز به 28 و دو دهم همت رسیده است.

این مشارکت، علاوه‌بر تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و خدماتی، به مردم امکان می‌دهد آثار پرداخت مالیات را در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی مشاهده

کنند.