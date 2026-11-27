

به گزارش خبرنگار ما، راه‌آهن ایران با پروژه‌هایی همچون رشت–آستارا و ایرانشهر–چابهار، علاوه‌ بر تکمیل گذرگاه‌های حمل‌ونقلی بین‌المللی، به‌دنبال شکستن گلوگاه‌ها و ساخت مسیرهایی به عنوان یکی از راه‌های مقابله با محاصره‌های آمریکا از جمله دروازه آهنین ترامپ است.

واقعیت این است که فشار بر مسیرهای تجاری و گلوگاه‌های مرزی، راه‌آهن را به سمت تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدورها از جمله رشت–آستارا و چابهار-زاهدان، سوق داده است.

تلاش «دروازه آهنین ترامپ» برای محدود کردن مسیرهای تجارت و ترانزیت ایران از حدود یک ماه قبل آغاز شده و پاسخ ایران نمی‌تواند صرفاً سیاسی باشد؛ بلکه بخشی از این پاسخ باید در شبکه حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای جایگزین شکل بگیرد. در چنین شرایطی، راه‌آهن با چند پروژه کلیدی تلاش می‌کند وابستگی کریدورهای کشور به گلوگاه‌های محدود را کاهش

دهد.

ریل‌گذاری چابهار- زاهدان

به گزارش اقتصاد معاصر، هوشنگ بازوند؛ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: ریل‌گذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری چابهار ـ زاهدان به‌طور کامل به پایان رسیده است. این طرح هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی رسیده و مراحل تکمیل آن در حال انجام است.

البته نقی‌زاده؛ مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن اعلام کرده که راه‌آهن ایرانشهر– چابهار تا پایان امسال به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری می‌شود و بهره‌برداری رسمی آن تا پایان سال ۱۴۰۶ هدف‌گذاری شده است.

رشت–آستارا؛ حلقه‌ای که باید تکمیل شود

اتصال آستارا به رشت در کریدور شمال–جنوب، همچنان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شهریار نقی‌زاده؛ مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن، با اشاره به اهمیت این پروژه تأکید کرده که «اتصال آستارا به رشت و در ادامه اتصال ایرانشهر به چابهار، از حلقه‌های مهم این کریدور محسوب

می‌شود.»

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که عملکرد پایانه آستارا با وجود رشد ۵۰ درصدی، هنوز با ظرفیت اسمی ۱۵ میلیون تنی فاصله زیادی دارد.

به گفته مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن، «حتی با اعمال تخفیف ۵۰ درصدی، انتقال جاده‌ای برخی محموله‌ها از آستارا به رشت و اردبیل با مشکل مواجه شده است.

این تجربه نشان می‌دهد صرف ساخت خط ریلی کافی نیست و اتصال واقعی پایانه‌ها، حمل ترکیبی و کاهش هزینه و زمان جابه‌جایی نیز باید همزمان دنبال شود.

در شرایطی که فشار بر بنادر جنوبی و مرزهای شمالی افزایش یافته، چنین اتصال‌هایی دیگر صرفاً پروژه‌های توسعه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود.

همچنین در کریدور شرق–غرب نیز راه‌آهن به دنبال فعال‌کردن مسیر مرند–چشمه ثریاست؛ پروژه‌ای که به گفته نقی‌زاده ماده ۲۳ آن نهائی شده و در مرحله تعیین سرمایه‌گذار و آغاز اجرا قرار دارد.