بانک مرکزی دستور مسدودسازی حساب‌های بانکی سه سکوهای تبادل رمزارزی متخلف را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع بانک مرکزی، این نهاد روز پنجشنبه (پنج آذر)، با تأیید دادستان کل کشور و در چارچوب بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، دستور مسدودسازی حساب‌های بانکی سکوهای تبادل رمزارزی متخلف را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این دستور، اخلال فعالیت سه مجموعه در چارچوب مقررات قانونی مربوط به نظام بانکی و مالی کشور احراز شده و فعالیت آنها متوقف شده است.

در این راستا فعالیت سه صرافی رمزارزی «نیک پرداخت، بیت میت و ریون اکس» به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور متوقف شده است.

این اقدام در پی تأیید اخلال فعالیت این صرافی‌ها بر اساس بند «ب» ماده 42 قانون بانک مرکزی از سوی دادستانی کل کشور صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، «هادی محضرنیا» رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد هم در این خصوص اعلام کرد که تاکنون هیچ‌یک از صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور مجوز فعالیت دریافت نکرده‌اند، اما طبق قانون، نداشتن مجوز مانع فعالیت آن‌ها نیست.

به گفته وی، فرآیند ساماندهی این صرافی‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته و دولت به‌زودی درباره مرجع صدور مجوز آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بر اساس این دستور، امکان واریز وجه به تمامی حساب‌های سپرده بانکی این شرکت‌ها تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

به گفته محضرنیا، موضوع ساماندهی صرافی‌های رمزارزی حدود دو هفته پیش در آخرین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به‌طور مفصل بررسی شده است.

وی ادامه داد: ما منتظر یک مصوبه از دولت هستیم که قول داده‌اند به‌زودی نهائی شود و پس از آن حتماً کاربرگ‌های مجوز صرافی‌های رمزارز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می‌شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به حجم بالای مبادلات مالی صرافی‌های رمزارزی، پیچیدگی فعالیت آن‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها، تأکید کرد که مسئولیت صدور مجوز این صرافی‌ها باید به نهادهای متولی و تنظیم‌گر بازارهای مالی مثل بانک مرکزی، سازمان بورس و مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد واگذار شود.

به گفته وی، انتخاب مرجع نهائی بر عهده دولت است و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با واگذاری مسئولیت صدور مجوز صرافی‌های رمزارزی به اتحادیه‌های صنفی موافق نیست.

محضرنیا همچنین از انتقال مسئولیت صدور مجوز پلتفرم‌های طلا از بانک مرکزی به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در نهایت توضیح داد که هیئت مقررات‌زدایی موظف به اجرای مصوبات دولت و مجلس درباره تغییر مراجع صدور مجوزهاست و واگذاری مسئولیت صدور مجوز پلتفرم‌های طلا به این اتحادیه نیز در همین چارچوب انجام شده است.