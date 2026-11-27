نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران
پنجشنبه 5 آذر 1405
*چادرملو ۲ ..................................................................................... مس شهر بابک ۲
جمعه 6 آذر 1405
*پیکان صفر ................................................................................................ فولاد صفر
*شمس آذر قزوین صفر ............................................................ خیبر خرمآباد یک
*آلومینیوم اراک یک ....................................................................... پرسپولیس یک
*استقلال خوزستان یک ............................................................... ملوان انزلی صفر
ادامه دیدارهای هفته چهاردهم
شنبه 7 آذر 1405
*تراکتور ......................................................................... ذوب آهن(ساعت 15:15)
*استقلال ..................................................................... نفت آبادان(ساعت 16:15)
*سپاهان ............................................................ نساجی مازندران(ساعت 17:30)
دوشنبه 9 آذر 1405
*گل گهر ................................................................... فجرسپاسی (ساعت 16:15)