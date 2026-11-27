پنجشنبه 5 آذر 1405

*چادرملو ۲ ..................................................................................... مس شهر بابک ۲

جمعه 6 آذر 1405

*پیکان صفر ................................................................................................ فولاد صفر

*شمس آذر قزوین صفر ............................................................ خیبر خرم‌آباد یک

*آلومینیوم اراک یک ....................................................................... پرسپولیس یک

*استقلال خوزستان یک ............................................................... ملوان انزلی صفر

ادامه دیدارهای هفته چهاردهم

شنبه 7 آذر 1405

*تراکتور ......................................................................... ذوب آهن(ساعت 15:15)

*استقلال ..................................................................... نفت آبادان(ساعت 16:15)

*سپاهان ............................................................ نساجی مازندران(ساعت 17:30)

دوشنبه 9 آذر 1405

*گل گهر ................................................................... فجرسپاسی (ساعت 16:15)