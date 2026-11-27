نماینده تنیس ایران در تور جهانی آنتالیا از مصاف با تنیسور رژیم صهیونیستی انصراف داد.

علی یزدانی نماینده تنیس ایران در مرحله یک‌چهارم نهائی تور جهانی آنتالیا، از رویارویی با نماینده رژیم غاصب صهیونیستی انصراف داد و از دور مسابقات کنار رفت. علی یزدانی روز پنجشنبه هفته گذشته به همراه هم‌تیمی خود از روسیه تیمی از اتریش و ایتالیا را شکست داده بود اما دقایقی قبل و در مرحله یک چهارم نهائی، تیمی از اتریش و رژیم غاصب صهیونی را پیش روی خود دید که طی آن یزدانی از این دیدار انصراف داد.

این در شرایطی است که تیم یزدانی و خوچنکوف، بخت دوم قهرمانی این مسابقات بودند و با توجه به حذف تیم صربستان و لهستان، امید اول قهرمانی در جدول به شمار می‌رفتند.