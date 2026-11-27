«خوشه‌چینی» یا خنجر از پشت؟!

شگفت‌انگیز‌ترین نمونه ‌گریز از منطق، هفته گذشته در قالب یک‌ ‌‌گفت‌وگو منتشر شد؛ آنجا که دبیرکل حزب اشرافی کارگزاران در پاسخ به خبرنگار روزنامه زنجیره‌ای گفت: «باید میانجی صلح عربستان و حوثی‌ها شویم و به پیمان مکه بپیوندیم».

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» به تحلیل وضعیت «نه صلح، نه جنگ» پرداخت و تاکید کرد: «اکنون زمان خوشه‌چینی و بهره‌برداری ایران است».

مرعشی در تشریح «زمان خوشه‌‌چینی ایران» گفت: «در عربستان، زندگی و فعالیت‌های عادی با اختلال جدی مواجه شده است... ممکن است عربستان تحت فشار تحولات یمن، به سمت پیوستن به پیمان ابراهیم حرکت کند اما ایران در موقعیت کنونی می‌تواند برگ بسیار مهمی را بازی کند. به نظر من، ایران قادر است میان عربستان و حوثی‌ها زمینه برقراری آتش‌بس و دستیابی به صلحی را فراهم کند». وی ادامه داد: «گام دومی که ایران می‌تواند بردارد، پیوستن ایران و مصر به پیمان مکه است».

گفت‌وگوی مرعشی با شرق در پوشش یک پیشنهاد دیپلماتیک و ملی، پرده از یک تناقض جدی برمی‌دارد؛ تناقضی که ایران را به جای خوشه‌چینی و بهره‌برداری از فرصت به خنجر زدن از پشت و قربانی کردن مقاومت می‌خواند.

بخشی از قدرت چانه‌زنی و اهرم فشار نظام اسلامی در معادلات منطقه‌ ناشی از تحرک، توان مقاومت و ظرفیت اثرگذاری متحدان ایران در خاورمیانه است؛ این مؤلفه‌ها صرفاً ابزارهای جانبی سیاست خارجی نیستند، بلکه بخشی از پشتوانه قدرت ایران در مذاکرات و معادلات سیاسی و امنیتی‌اند.

چطور می‌توان نام این رویکرد را خوشه‌چینی و بهره‌برداری از فرصت گذاشت درحالی که معنای عملی آن تضعیف متحدان، کنار گذاشتن اهرم‌های فشار و تهی کردن دست ایران در میدان نظامی است؟! این بهره‌برداری از فرصت نیست، بلکه خلع سلاح ایران پیش از ورود به عرصه دیپلماسی و میدان چانه‌زنی است.

مرعشی دانسته یا ندانسته پیشنهاد خلع سلاح ایران و واگذاری اهرم فشار را می‌دهد و این تناقض آشکار را پشت واژه شیک، معنادار و ژورنالیستی خوشه‌چینی پنهان می‌کند؛ این نه خوشه‌چینی، که واگذاری دستاوردها و سوزاندن برگ‌ برنده ایران به پای اوهام و تحلیل‌های آبکی است.



کاسبی جریان تسلیم با دوگانه دروغین «جنگ-مذاکره»

روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی با تیتر «وسوسه حمله محدود» بار دیگر تلاش کرده است افکار عمومی را در تله دوگانه نخ‌نمای جنگ یا مذاکره گرفتار کند؛ ترفندی که جریان مدعی اصلاحات سال‌هاست برای کاسبی سیاسی و القای بن‌بست از آن بهره می‌برد.

این روزنامه با طرح این گزاره که «فاصله میان وقوع جنگ و منتفی‌ شدن آن، فاصله‌ای معنادار است» و با گره زدن امنیت کشور به «ادامه بن‌بست مذاکرات»، می‌کوشد مذاکره را تنها راه نجات جلوه دهد و در عین حال با عبارت «نه می‌توان از تعویق حمله به معنای کنار گذاشته ‌شدن گزینه نظامی سخن گفت و نه می‌توان هر تحرک و تهدیدی را نشانه قطعی آغاز جنگ دانست»، فضای ابهام و ناامنی روانی ایجاد کند.

این رویکرد اما واقعیت تلخ و روشن میدان را نادیده می‌گیرد؛ چرا که تجربه دو بار حمله در میانه مذاکرات و ماجرای سوءتفاهم اسلام‌آباد به‌روشنی نشان داد ضعیف‌نمایی و ارسال پالس‌های مکرر برای مذاکره، نه‌تنها مانع جنگ نمی‌شود و شر آن را کم نمی‌کند، بلکه دشمن آمریکایی را به خطای محاسباتی انداخته و مشوق او برای حمله گسترده‌تر می‌شود.

شرق در ادامه با این ادعا که «فاصله میان یک بحران قابل مدیریت و یک رویارویی نظامی گسترده ممکن است بسیار کمتر از آن چیزی باشد که در محاسبات سیاسی تصور می‌شود»، در پی القای شکنندگی و ترساندن جامعه است تا نسخه سازش را بپیچد.غافل از اینکه معادلات مهاجم را التماس برای گفت‌وگو بر هم نمی‌زند؛ باطل‌السحر جنگ، همین مقاومت و ایستادگی قاطع است نه سازش.