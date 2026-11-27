* با تبریک هفته بسیج به دلاوران بسیجی، نظر آقای شهید را یادآور می‌شویم که فرمود: «بسیج مستضعفین در کشور یک پدیده‌ بی‌نظیر بود که به وجود آمد. این پدیده در هیچ نقطه دیگری در هیچ کشور دیگری در عالم به این شکل سابقه نداشت، پدیده‌ استثنایی محسوب می‌شد. این پدیده یک پدیده‌ گرته‌برداری شده نبود، از فرهنگ ملی خود ما و از تاریخ ما این پدیده جوشید.» امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای «رضوان‌الله‌تعالی علیه» 5/۹/۱۴۰۳

شریفی

* خداوند بر علو مقامات اخروی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بیفزاید که با پیش‌بینی کینه‌ورزی و تخاصم آمریکای جنایتکار علیه ایران اسلامی در انتقام‌جویی از استقلال و خروج از مدار وابستگی و همچنین الهام‌بخشی به سایر ملت‌های خسته از سلطه آمریکا و اشغالگری رژیم صهیونیستی تحت حمایت واشنگتن، به فاصله اندکی پس از تصرف سفارتخانه آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی را صادر فرمودند که طی این 47 سال منشأ خیر و برکت فراوانی بوده است.

میراحمدی

* جمهوری اسلامی ایران نشان داد با وجود فشارهای متنوع سیاسی و اجتماعی دشمن، از توان بسیج اجتماعی مؤثری برخوردار است؛ توانی که در روزهای جنگ و پس از آن، حضور میدانی مردم را بازتولید کرد.

حسنی

* درخواست امام شهید از مسئولان و مردم کمتر از دو ماه قبل از شهادتشان این بود که توانایی‌ها را ببینیم و پیشرفت‌های خود را باور کنیم. «اگر ملتی در اثر جنگ نرم دشمن، توانایی‌های خود را نبیند و پیشرفت‌های خود را باور نکند، ابتدا تحقیر و سپس تسلیم دشمنش می‌شود.» 13/10/ 1404

یسایی

* مردم ایران از چنان سطحی از بینش، بصیرت و غیرت و عزت نفسی برخوردارند که هرگاه کشور با تهدید بیشتر و جدی‌تری مواجه می‌شود، در مراسم مختلف حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کنند و نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب می‌نمایند.

هداوندیان

* انتظار می‌رود که مجموعه دولتمردان و مسئولان در مواجهه با موضوعاتی که زندگی عموم مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد خیلی دقیق‌تر، مسئولانه‌تر و مؤثرتر اطلاع‌رسانی کنند.

فرجام

* بسیج هم از نظر تنوع و هم از نظر تعدد، با بیشترین و متنوع‌ترین مأموریت‌ها مواجه است. بی‌شک استفاده بهینه از این ظرفیت عظیم، مستلزم توسعه و تقویت مراکز آموزشی و ارائه آموزش‌های به روز و متناسب با مأموریت‌های حال و آینده است.

هدایتی

* رئیس وقت موساد و سیا و برخی دیگر از دشمنان قسم‌خورده ایران در اوج جنگ تحمیلی دوم تصریح کردند که مأمورانشان در ایران حضور دارند و... بنابراین، مسئله نفوذ جدی است و کسانی که این مسئله را توهم توطئه می‌نامند، در بهترین حالت، اگر خود نفوذی نباشند، ساده‌لوحی بیش نیستند‌. این مسئله در ماجرای جنگ لبنان و ترور رهبران و فرماندهان این کشور نیز اثبات شده است. لذا لازم است عزیزان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با این افراد اهتمام بیشتری ورزند.

نوروزی

* در شرایطی که دشمن خیلی واضح اعلام کرده است که، اقتصاد و معیشت مردم را مقدمه جنگ‌افروزی جدید تعریف کرده، چرا برخی سیاست‌های اقتصادی طوری تعریف و اجرا می‌شوند که البته ناخواسته در مسیر خواست دشمن قرار می‌گیرند؟

کریمی

* جک کین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، مدعی شد «سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حال مسلح‌کردن ده‌ها هزار ایرانی هستند؛ اظهاراتی که در کنار مواضع پیشین ترامپ و موساد درباره اغتشاشات دی‌ماه، نشان از مداخله‌ خارجی در ناآرامی‌ها دارد!». از نیروهای مسئول تا بسیجیان جان بر کف و مردم مبعوث شده انتظار می‌رود در شناسایی افراد مشکوک، خودروهای باری مشکوک و... با دستگاه‌های اطلاعاتی همکاری جدی نمایند تا این مزدوران اجنبی کوچک‌ترین تحرکی را نتوانند انجام دهند و به سزای جنایت همکاری با دشمن در زمان جنگ برسند.

منفرد

* مسئولان محترم سه قوه! با توجه به پیام حضرت آقا در باره سیاست‌های جمعیتی که فرمودند: «مسئلۀ افزایش جمعیّت آیندۀ ایران عزیز با حفظ همۀ جهات مطلوبۀ کمّی و کیفی، از اهمّ آن بشمار می‌آید.» لطفاً به برنامه‌ریزی کاربردی و عملیاتی اهتمام ورزند نه شعاری!

دلبری

* علت عدم امکان‌ توافق با آمریکا نه در توانایی یا ناتوانی دولت‌ها و رؤسای جمهور ایران است بلکه در ذات تعامل‌‌ناپذیر، بدعهد و سلطه‌‌طلب طرف آمریکایی خبیث ریشه دارد. همان طور که در دولت شهید رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی نیز توافقی با آمریکا پلید برای انتقال اموال ایران انجام شد اما به آن هم پایبند نماند!

جامه‌بزرگی

* این که برخی اخبار به‌صورت مشترک توسط بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال و صدای آمریکا و رادیوفردا و برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل ایران سانسور می‌شود، اتفاقی و سهوی است؟! چرا دستگاه قضا با این عناصر نامطلوب برخورد نمی‌کند؟

نام‌آور

* سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، درخصوص بازی در پازل دشمن از تعبیر بسیار زیبایی استفاده کرده بود. این شهید بزرگوار گفته بود: «کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه و حساسیت جامعه را از بین بردن و جامعه را سرد کردن و در درون آن تفرقه ایجاد کردن خیانت است. این بُعد مهمی است و ابعاد گوناگونی دارد که باید به آن توجه کرد».

شهرابی

* ما اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار با دشمن هستیم. نباید به دنباله‌های داخلی دشمن امان داد. این جریان بدسابقه در حال شراکت با دشمن برای بلعیدن ایران است؛ به دنباله‌های داخلی دشمن امان ندهید.

غلام‌زاده

* جنگ سخت و نظامی امروز آمریکا و متحدانش علیه کشورمان، آخرین تلاش آنان است که با پاسخ قدرتمند آتش نیروهای مسلح کشورمان رو‌به‌رو شده و خواهد شد. اما جنگ نرم و شناختی به عهده نخبگان از حوزه و دانشگاه است. به عهده صاحبان قلم و به عهده رسانه‌ها است. جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نشان داد ما در جنگ نظامی پیروزیم، اما در جنگ نرم نیاز به انسجام اجتماعی بیشتر، دمیدن روح امید و سازندگی، تلاش بیشتر و رو کردن دست آمریکا در جنگ رسانه‌ای و شناختی هستیم.

رفیعی‌زاده

*کمیته دوم سازمان ملل متحد با رأی قاطع ۱۵۱ کشور، قطعنامه حاکمیت دائمی ملت فلسطین و ساکنان جولان اشغالی سوریه بر منابع طبیعی‌شان را به تصویب رساند. رأی قاطع ۱۵۱ کشور به این قطعنامه، نشان‌دهنده انزوای فزاینده رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی و حمایت گسترده جامعه جهانی از حقوق ملت فلسطین است.

شکوهی

* رفع مشکلات کشور در گام نخست مستلزم کادرسازی و نیز تربیت عمومی نیروهای متخصص، متدین و متعهد تراز انقلاب در همه بخش‌ها و در همه سطوح بوده و هست و لذا این موضوع باید به عنوان راهبردی‌ترین، مهم‌ترین و کلید حل سایر مشکلات، از مسئولان مطالبه شود.

طاهری

* نوشدارو بعد از مرگ سهراب! حالا که قیمت پیاز به قیمت کیلویی ۱۳۵هزارتومان رسیده است دولت به فکر اصلاح قیمت افتاده است! رویه‌ای تکراری در هر سال که هیچ امیدی به اصلاح آن نمی‌رود!

نیک‌نام

* روزگاری نه چندان دور وزارت خارجه ایران شش کارگردان شناخته شده سینمای ایران در عرصه جهانی را به خط کرد تا پوستری با شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را برایش ترویج و تبلیغ کنند. شعاری که اگر با هر ضریب هوشی‌ای به آن نگاه کنیم، متوجه ساده‌لوحانه بودنش می‌شویم! سخنان وزیر خارجه وقت ایران در حالی بیان شد که نزدیک به یک سال قبل از آن، جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا گفته بود: «عدم توافق، بهتر از يک توافق بد است.» موضعی که کاملاً در راستای منافع و سیاست‌های استعماری آنها بود.

قمصری

* چرا نرخ خرید تضمینی گندم که اصلی‌ترین محصول و کالای استراتژیک و مهم و قوت غالب مردم کشورمان است دیر اعلام می‌شود در این صورت کشاورز سرگردان می‌ماند که چه قیمتی اعلام خواهد شد. اگر به موقع اعلام شود کشاورز با انگیزه‌ بیشتری تلاش و هزینه خواهد کرد که این کار در میزان تولید نیز تاثیر مثبتی دارد.

رستگاری