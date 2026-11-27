گفت: مقامات آمریکایی و اروپایی اصرار دارند که شکست آمریکا در حمله به ایران و ناکام ماندن ترامپ در انتخابات را شکست حزب جمهوری‌خواه از حزب دموکرات قلمداد کنند!

گفتم: ولی بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان و اندیشکده‌های مطرح جهان، شکست آمریکا را فراتر از شکست ترامپ و یا شکست حزب او می‌دانند و با استناد به شواهد موجود، آن را شکست هژمونی و دوران ابر‌قدرتی آمریکا می‌دانند.

گفت: فقط با یک نگاه هرچند گذرا می‌توان دید که حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات در جنایتکاری و پلیدی و دشمنی با ایران اسلامی با هم هیچ تفاوتی ندارند و تفاوت نام‌ها برای فریب دیگران است.

گفتم: بازرس اداره دامپروری برای بازرسی به یک گاوداری رفته بود. به صاحب گاوداری گفت این گاوها را چگونه تغذیه می‌کنی؟ پرسید گاوهای سیاه را می‌فرمائيد یا گاوهای سفید را؟ گفت؛ گاوهای سفید و یارو جواب داد به آنها یونجه می‌دهم. پرسید گاوهای سیاه چی؟ گفت به آنها هم یونجه می‌دهم! پرسید؛ پس چه فرقی دارند؟ گفت؛ گاوهای سفید مال خودم هستند! پرسید گاوهای سیاه چی؟ گفت؛ آنها هم مال خودم هستند ولی رنگشان فرق می‌کند که همه سلیقه‌ها را جذب کنند!