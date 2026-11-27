۱- ابتدا به این دو انگاره نگاهی بیندازید! انگاره یا فرض اول

این که، جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند قصد داریم کشتی‌های خود را از محاصره دریایی عبور بدهیم. در این حالت آمریکا هم اعلام خواهد کرد که ما هم به کشتی‌های شما حمله می‌کنیم! این نامعادله، روال کنونی جنگ است. حالا گزاره دوم را پیش می‌کشیم و اعلام می‌کنیم که قصد داریم کشتی‌هایمان را از محاصره دریایی عبور بدهیم و اگر حتی یک گلوله هم به سوی آنها شلیک شود، تمامی زیرساخت‌های نفت و گاز و پتروشیمی کشورهای عرب همپیمان

(بخوانید دست‌نشانده) آمریکا و رژیم صهیونیستی را موشک‌باران کرده و از بین می‌بریم. در این حالت، سیستم تصمیم‌ساز حریف به هم می‌ریزد و مجبور است میان دو سوی ماجرا به محاسبه بنشیند و سود و زیان هر یک از دو احتمال را ارزیابی کرده و با هم مقایسه کند. آیا سود آمریکا از حمله به نفتکش‌های عبوری ایران بیشتر است و یا خسارت سنگینی که ویرانی زیرساخت‌های نفت و گاز کشورهای همپیمان آمریکا به دنبال دارد؟!

۲- در این میان نکته‌ای نیز هست که نباید نادیده گرفته شود و آن، این‌که بستن تنگه هرمز حق قانونی ایران است و در دو کنوانسیون بین‌المللی ژنو و جامائیکا که موضوع هر دو

کنوانسیون قوانین مربوط به آبراه‌ها و تنگه‌هاست مورد تاکید قرار گرفته است ولی محاصره دریایی به گفته خود ترامپ «دزدی دریایی» است. ترامپ چندی قبل طی سخنانی در فلوریدا به توقیف نفتکش ایرانی اشاره کرد و گفت: «‌ما کشتی را تصرف کردیم، محموله را تصرف کردیم، نفت را تصرف کردیم. این یک تجارت بسیار سودآور است. ما مثل دزدان دریایی هستیم. چیزی شبیه دزدان دریایی هستیم‌»! به بیان دیگر، مقابله ما با محاصره دریایي آمریکا علیه کشورمان نه فقط یک اقدام قانونی و پذیرفته شده در عرف بین‌المللی است بلکه بخش قابل قبولی از جنگ نیز هست. اما، چگونه؟

۳- آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه می‌نویسد: «کاخ سفید

از پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی آمریکا خواسته است ارزیابی و تحلیلی درباره واکنش احتمالی ایران به هر یک از گزینه‌هایی که ارتش آمریکا برای حمله آماده کرده است‌، ارائه بدهند و تاکید کرده است که آیا گزینه‌ای برای اقدام نظامی وجود دارد که بدون برانگیختن حمله تلافی‌جویانه و ویرانگر ایران علیه تأسیسات نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج‌فارس، قابل اجرا باشد‌»؟! در همان حال روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات کاخ سفید می‌نویسد: «‌آمریکا خود را با کابوس وحشتناکی رو‌به‌رو می‌بیند و آن، اقدام تلافی‌جویانه ایران در حمله ویرانگر به تاسیسات نفت و گاز کشورهای عرب همپیمان آمریکا در حوزه خلیج‌فارس است‌». به بیان دیگر، حتی اگر گزارش رسانه‌ها و مقامات آمریکایی در‌باره وحشت حریف از حمله ایران به زیرساخت‌های نفت و گاز

کشورهای منطقه را هم نادیده بگیریم، به آسانی می‌توان حدس زد که این اقدام ایران در صورتی که عملیاتی بشود، آمریکا و متحدانش را با فاجعه دردناک و شکست هولناکی رو‌به‌رو خواهد کرد. اکنون سؤال این است که مگر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، بخشی از جنگ جنایتکارانه علیه کشورمان نیست؟ اگر هست، که هست. راه مقابله چیست؟!

۴- همه شواهد و نشانه‌های موجود به وضوح حکایت از آن دارند که حمله ویرانگر و تلافی‌جویانه به تاسیسات نفت و گاز کشورهای عرب همپیمان آمریکا در حوزه خلیج‌فارس، پاشنه آشیل آمریکاست و استفاده ایران از این اهرم مؤثر و کارآمد می‌تواند باطل‌السحر محاصره دریایی باشد. بنابراین چرا نباید از این اهرم استفاده کنیم؟! می‌گویند، این اقدام با آموزه‌های «‌حسن همجواری‌» ناهمخوان است؟! که باید پرسید؛ مگر مشارکت کشورهای عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به ایران، نشانه حسن همجواری است؟! اجازه ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای یاد‌شده با کدام تعریف از حسن همجواری قابل توضیح است؟! شرکت اماراتی آدنوک (ADNOC) که باید آن را «نوچه اسرائیل»! نامید، با بیش از ۶۰۰ کشتی مخزن‌دار کوچک (شاتل‌) محموله‌های نفتی کشورهای عرب خلیج‌فارس را با ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف خریداری کرده و تلاش می‌کند که آنها را از تنگه عبور داده و در آن سوی تنگه هرمز به نفتکش‌های اقیانوس‌پیما منتقل کند. میزان این محموله‌ها اگرچه چندان زیاد نیست و نیروهای دریایی جان برکف ارتش و سپاه و هوا فضا عرصه را بر شاتل‌ها تنگ می‌کنند ولی به گفته آقای حامد ملحانی، یکی از کارشناسان مطرح کشورمان، انبوه شاتل‌ها به گله خرگوش‌ها شبیه هستند و باید لانه آنها را نابود کرد! و...

۵- این کلام حکیمانه از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است که: «‌رُدَّ الحَجَرَ مِن حَيثُ جاءَكَ‌، فإنّهُ لا يُرَدُّ الشَّرُّ إلاّ بالشَّرِّ‌... سنگ را به همان جايى برگردان كه به سوى تو آمده است، زيرا بدى، جز با بدى دفع نمى‌شود‌». به بیان دیگر «‌کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است‌». نکته امیدوار‌کننده این که از قول برادر غیرتمند و عزیزمان، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نقل شده است که «‌پایان دادن به این وضعیت (حالت نه جنگ و نه صلح‌) دیگر محدود به مسیر دیپلماسی نیست و توسل به نیروی نظامی نیز در دستور کار است. دیگر نمی‌خواهیم نظاره‌گر محاصره و تهدید باشیم‌».

حسین شریعتمداری