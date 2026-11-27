امام راحل عظیم‌الشأن قدس‌سره‌الشریف که مؤسس بسیج بود‌، آن را شجره طیبه و مدرسه عشق نامید و دعایش این بود که با بسیجیانش محشور گردد. امام شهید‌، خامنه‌ای کبیر اعلی‌الله‌مقامه بسیج را دایره‌ای از نور برای تحقق جامعه معنوی مستحکم می‌دید و این عبارات هم وصف بسیج و هم انتظار دو امام از بسیج بود. انصافاً هم بسیج چه با صفت سازمان و چه با صفت توده‌های نامبردار به آن‌، هم شایسته این اوصاف بودند و هم دل در گرو تحقق این افق‌های نورانی داشتند. فراز اول پیام روز پنجشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت‌برکاته هم شرحی عالمانه از این حقایق نورانی بود. ایشان در این فراز‌، معنویت و پویایی جهادی جامعه امروز ایران را تا حد بسیار زیادی مرهون انتقال عطر جبهه‌ها توسط بسیجیان در دوران پرافتخار دفاع‌مقدس و پس از آن به شهرها و روستاها دانسته و از آن با عبارات بسیار فاخر تجلیل کرده‌اند.

در پیام رهبر عزیز به مناسبت هفته بسیج مستضعفین به یک تحول بزرگ انقلابی در جامعه ایرانی پس از جنگ اخیر اشاره کرده و آن را فصل جدیدی از حیات انقلاب اسلامی و ملت ایران می‌دانند که باید همه عرصه‌های حیاتی کشور را سیراب نماید و به پیشرانی برای تحقق محوری‌ترین مأموریت انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن که «حق» و «عدالت» است‌، تبدیل شود. یکی از این عرصه‌های حیاتی‌، بسیج است که چه به وصف یک سازمان و چه به وصف یک جنبش بزرگ باید برای تسریع در تحقق دو هدف یادشده در فضای تحول و تعالی قرار گیرد.

بسیج پرونده‌ای درخشان و افتخار‌آمیز دارد و برای ملت‌های جهان هم الهام‌بخش بوده است و بسیاری از خیزش‌های مردمی جهان هم به تأسی از بسیج پدید آمده‌اند و خود این روند‌، محیط داخلی و خارجی بسیج را دستخوش تحول عظیم کرده است؛ شکست نظامی آمریکا از جمهوری اسلامی و شکست نظام سلطه از جبهه مقاومت واقعه‌ای خارج از تصور بود که تحقق یافته است. وقتی محیط متحول می‌شود، از یک‌سو طراحی توطئه علیه جبهه حق که پایانی بر آن متصور نیست‌، وضع جدیدی پیدا می‌کند و از سوی دیگر انتظارات از جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت که این بساط را با قدرت به‌هم زده است‌، بسیار بالا می‌برد. همین الان می‌بینید که اکثریت جامعه ایران و جوامع دیگر برای زدن ضربات نهائی به جبهه استکبار بی‌تابی می‌کنند. خب این یعنی محیط تغییر اساسی کرده و سازوکارهای پیشین حتی آنها که موفق عمل کرده‌اند‌، به تحولات اساسی برای مواجه‌شدن موفق با شرایط پیش‌رو نیاز جدی و فوری دارند.

امام سید مجتبی خامنه‌ای دامت‌افاضاته ضمن آنکه بسیجی‌ها را با عبارات بلندی از قبیل «شخصیت‌های حقیقی داستان‌های واقعی افسانه‌گون» ستوده‌اند‌، فرموده‌اند «سازمان بسیج نیز باید تحول و تولدی جدید را تجربه نماید» و «این سازمان باید با استفاده از ملت بعثت‌یافته‌، نسخه‌های پیشرفته‌تر و جدیدتری از بسیج پیشین را تنظیم و مدیریت کند» و «از این پس باید با گام‌های بلند‌، محکم و حساب‌شده به سوی تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی راه پیمود» و «با توجه به رشد چشمگیر بسیج در دوره بعثت مردم ایران‌، ظرفیت‌های بالفعل، قدرت عظیمی را تشکیل می‌دهد که باید از جزء‌جزء آن در مسیر حل مشکلات کشور و دستیابی به فرصت‌های جدید و بدیع بهره برد».

از این منظر‌، سازمان و سازوکارها و دستورکارهای بسیج نیازمند بازخوانی دارد ولی مسلماً این بازخوانی نباید به مباحثی مثل اینکه بسیج سازمان باشد یا نیرو کشیده شود‌، آنچه نیازمند بازخوانی فوری است، انطباق بسیج‌، این بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی کشور با مهم‌ترین دستورکارهایی است که کشور به آن احتیاج دارد و رهبر عزیز در همین پیام به آن اشاره فرموده است؛ مبدأ ترقیات و پیشرفت‌های چشمگیر آینده. رهبری لازمه این کار را اولاً باز شدن چتر پوشش بسیج و تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی می‌دانند و ثانیاً تحقق دو آموزه قرآنی «رحماء بینهم» و «اشداء علی الکفار» برمی‌شمرند.

از نظر رهبری تحقق این اهداف که در نهایت باید به گسترش حق و عدل اولاً در سطح جامعه ایران و ثانیاً در سطح جهانی منجر شود‌، به برجسته‌شدن بروز و ظهور خصوصیاتی در رفتار عامه بسیجیان منوط دانسته‌اند؛ این خصوصیات شامل در پیش گرفتن حسن خلق‌، عطوفت و مهربانی‌، احترام به مردم‌، رعایت جهات مختلف تقوای فردی و جمعی و مراعات آنچه در دوران‌های سابق بسیاری از بسیجیان با آن شناخته می‌شدند از قبیل تواضع و فروتنی‌، ایثار‌، عدم تمایل به دیده‌شدن و دوری از تجملات و تشریفات می‌باشد. این دو دسته صفات برای تحقق هر ایرانی یک بسیجی و در نهایت برای آنکه بسیج نمونه‌ای متعالی از همیاری و نصابی عالی از تحقق مفهوم امت و ملت را در تاریخ این کشور ثبت نماید، به‌طوری که مبدأ ترقیات و پیشرفت‌های چشمگیر آینده به‌شمار آید، لازم است.

بر اساس آنچه از متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان شد‌، توجه به چند نکته لازم است؛

۱- بسیج به‌عنوان گسترده‌ترین نهاد اجتماعی مردمی باید آنچنان هاضمه‌ای داشته باشد که بتواند همه اقشار مردم که در عین دلبستگی عمومی به ایران‌، انقلاب اسلامی و اسلام دارای مراتب متعدد معرفتی هستند را دربر بگیرد. بسیج پیشین گرچه در این راه تلاش کرده اما به دلایلی قدرت جذب این گستره بزرگ را نداشته است. مثلاً وقتی عدد «جانفدایان» از ۳۲ میلیون نفر فراتر رفته و عدد بسیجی‌هایی که به‌طور سازمانی به این نام خوانده می‌شوند به حدود نیمی از آن محدود هستند یا وقتی عدد مشارکت‌کنندگان در انتخابات از عدد بسیجی‌های سازمانی بیشتر است و عدد مبعوثین شرکت‌کننده در تجمعات شبانه از عدد رسمی بسیج بیشتر می‌باشد‌، به این معناست که چتر بسیج همه واجدان عنوان مبارک بسیج را در خود جای نداده است. این فاصله نیاز به بررسی دارد و پر کردن آن راهکار می‌خواهد.

۲- بسیج به ما هو بسیج از حیث کنش سیاسی باید بازتاب‌دهنده ذائقه جمعی مردم باشد. این ذائقه‌، حساسیت ورزیدن نسبت به ایران‌، اسلام و نظام اسلامی است، به‌گونه‌ای که با زیست‌های تا حدی متفاوت علاقه‌مندان به این سه اصل اساسی سازگاری داشته باشد. ملی‌گرایی ایرانی به معنای حساسیت نسبت به حفظ تمامیت ارضی‌، استقلال و پیشرفت ایران و نفی هر نوع نگاه و اقدام تحقیرگونه یا تجاوزکارانه دشمن از یک‌سو و توجه به بنیان‌های فرهنگی که اسلام و تشیع از برجسته‌ترین اجزای این بنیان‌ها می‌باشند و نظام اسلامی که بزرگ‌ترین دژ مردم برای حفظ ایران و اسلام می‌باشد وجوه مشترک ایرانیان است که به‌خصوص در حوادث سخت بروز و ظهور برجسته پیدا می‌کند. بسیجی باید به این مسئله‌ که بقیه مسائل که البته هر کدام رنگی ضعیف یا غلیظ از این سه دارند و طیف‌های جامعه به يکسان در‌باره آنها نمی‌اندیشند‌، توجه داشته باشد. البته خورده موضوعات فرهنگی هم نباید رها شوند باید برای آنها هم فکر شود اما مجرای تأمل در‌باره آنها بسیج نیست.

۳- از نتیجه آنچه در بحث قبل آمد‌، موضوع اهمیت انسجام اجتماعی مطرح می‌شود. وقتی بسیج چنان گستره‌ای پیدا کند که هر ایرانی یک بسیجی باشد‌، بار انسجام اجتماعی روی دوش بسیج قرار می‌گیرد و بسیج برای آنکه تحقق آن را حداکثری کرده و از آن پاسداری نماید باید در خویش ظرفیت لازم را ایجاد کند. در این بین در پیام رهبر عزیز آمده است «پاسداشت انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران- که در این ایام ارزش والای آن و تأثیر شگرف آن در امتداد پیروزی‌های رزمندگان شجاع و فداکار اسلام در عرصه نظامی بر دستگاه محاسباتی دشمن در هر دو سوی آوردگاه حق و باطل امری مشهود است- باید از صفات مشترک همه بسیجیان باشد.» حفظ این اتحاد مقدس چگونه پاس داشته می‌شود‌، زمانی که دلیل و فلسفه وجودی شکل‌داده به اتحاد مقدس در نظر گرفته شود. این انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس پس از آن شکل گرفت که مردم با تمام وجود، حس کردند دشمنان درصدد بلعیدن کشورشان هستند و تمام سرمایه‌های معنوی و مادی آنان از قبیل رهبری‌، قوای نظامی‌، زیرساخت‌ها‌، تمامیت ارضی‌، استقلال‌، اسلام و نظام سیاسی آنان را نشانه گرفته‌اند. همان‌گونه که بعثت مردمی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز به همین دلایل شکل گرفت.

این حفظ انسجام اجتماعی و ممانعت از بازگشت کشور به شرایطی که تروریست‌ها هوس خلق حوادث امنیتی دی‌ماه سال قبل کنند و دشمنان خارجی هوس راه‌اندازی جنگ علیه این ملت و تحقق اهداف خبیثانه‌ای که برشمرده شد‌، نمایند، نیازمند تلاش و توجه ویژه است. دسیسه‌هایی که به نام‌های متفاوت و شاید با انگیزه‌های مختلف

- دشمنانه یا احمقانه- انسجام اجتماعی ایران را نشانه رفته‌اند‌، باید با تلاش مبتکرانه بسیج خنثی گردند.

سعدالله زارعی