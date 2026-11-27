

این روزها در فضای تحلیلی کشور، این بحث مطرح است که ایران برای خروج از وضعیت تعلیقی «نه جنگ، نه صلح»، ناگزیر به طراحی یک اقدام عملیاتی عاجل است. پیش‌فرض این تحلیل آن است که شرایطی که دشمن پس از ناکامی در تهاجم همه‌جانبه، با تکیه بر محاصره اقتصادی و امید به شکل‌گیری آشوب داخلی دنبال می‌کند، حتی در میان‌مدت نیز برای ایران قابل‌تحمل نخواهد بود و دیر یا زود باید منتظر اقداماتی برای تغییر این وضعیت بود.

اما در کنار این تحلیل، یک کارشناس آمریکایی از زاویه‌ای متفاوت به موضوع پرداخته است: وضعیت «نه جنگ، نه صلح» فقط برای ایران هزینه‌ساز نیست، بلکه خود آمریکا را نیز با فشارهای سنگین و فرساینده مواجه کرده است.

آنتونی آگیلار، عضو پیشین نیروهای ویژه ارتش آمریکا و تحلیلگر امور نظامی، در یک پادکست شناخته‌شده آمریکایی از گرفتار شدن نیروهای این کشور در منطقه در یک «تله فرساینده» سخن گفته است. از نگاه او، برخلاف روایت رایج غرب که حضور گسترده نیروهای آمریکایی را نشانه بازدارندگی و آمادگی برای حمله می‌داند، واشنگتن در وضعیتی قرار گرفته که حفظ آن، روزبه‌روز هزینه بیشتری به این کشور تحمیل می‌کند؛ بدون آنکه دستاورد راهبردی مشخصی داشته باشد.

معمای «نه جنگ، نه صلح»: تعریف یک تله

وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به معنای توقف خصومت‌ها یا دستیابی به توافقی پایدار نیست. در این شرایط، اگرچه جنگ تمام‌عیار رخ نمی‌دهد، ابزارهای فشار نظامی و اقتصادی همچنان فعال‌اند. محاصره دریایی و تحریم‌ها ادامه دارد و تهدید حملات هوائی و موشکی نیز سایه خود را بر منطقه حفظ می‌کند. در مقابل، ایران با اتکا به ظرفیت‌های نامتقارن خود در تنگه هرمز، هزینه استمرار این وضعیت را برای آمریکا افزایش می‌دهد.

تحلیلگران نزدیک به تهران، این راهبرد را تبدیل فشار به یک بازی دو سر باخت برای واشنگتن توصیف می‌کنند؛ وضعیتی که در آن آمریکا برای حفظ بازدارندگی خود ناچار است نیروهای گسترده‌ای را در منطقه مستقر نگه دارد، اما امکان استفاده مؤثر از این ظرفیت برای دستیابی به پیروزی قطعی را ندارد.

از دید آگیلار، آمریکا نه می‌تواند به‌آسانی منطقه را ترک کند و نه قادر است بدون پرداخت هزینه‌های سنگین، حضور طولانی‌مدت خود را ادامه دهد. عقب‌نشینی بدون توافق نیز می‌تواند به معنای تضعیف موقعیت واشنگتن تلقی شود. بنابراین، آمریکا در چرخه‌ای از هزینه، استهلاک و کاهش ابتکار عمل گرفتار شده است.

هزینه‌های سرسام‌آور:

فرسایش مالی یک امپراتوری

نخستین بُعد این تله، هزینه‌های مالی است. نگهداری پنج گروه رزمی ناو هواپیمابر در منطقه، به همراه ناوشکن‌ها، رزمناوها و شناورهای پشتیبانی، هزینه قابل‌توجهی به ارتش آمریکا تحمیل می‌کند. برآوردهای مطرح‌شده، هزینه روزانه یک گروه ضربت ناو هواپیمابر را بین ۶.۵ تا ۸ میلیون دلار ارزیابی می‌کنند.

برای نمونه، هزینه عملیاتی ناو «آبراهام لینکلن» در مأموریت ۲۶۹روزه، حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که در شرایط بحرانی می‌تواند افزایش یابد.

در مقیاس گسترده‌تر، برخی منابع خبری هزینه ماهانه حفظ ساختار نظامی آمریکا در منطقه، شامل حدود ۵۰ هزار نیرو و ۲۰ شناور، را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این مخارج در شرایطی پرداخت می‌شود که اقتصاد آمریکا با تورم و کسری بودجه مواجه است و هزینه‌کرد منابع در غرب آسیا می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری نظامی واشنگتن در اقیانوس آرام و رقابت با چین بکاهد.

آگیلار تأکید می‌کند که ناوهای هواپیمابر اساساً برای عملیات ضربتی و مأموریت‌های کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند، نه حضور طولانی و فرسایشی در محیطی پرتنش. تمدید مأموریت این ناوها برای ماه‌ها و حتی یک سال، فشار قابل‌توجهی بر ساختار عملیاتی و پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا وارد می‌کند.

فرسایش تجهیزات و نیرو:

وقتی «حضور» به «استهلاک» تبدیل می‌شود

دومین بُعد تله فرسایشی، استهلاک تجهیزات و نیروهای انسانی است. گزارش‌های منتشرشده درباره ناوهای هواپیمابر آمریکا از مشکلاتی در زمینه شرایط زندگی، نگهداری تجهیزات و سلامت روانی کارکنان حکایت دارند. ناو «آبراهام لینکلن» پس از بیش از ۲۶۰ روز حضور مستمر در دریا، با مشکلاتی از جمله کمبود غذا، شرایط غیربهداشتی، گسترش کپک و اختلال در سیستم تهویه مواجه شده است.

در همین زمینه، شماری از سناتورهای آمریکایی خواستار پاسخگویی وزارت دفاع درباره ضعف خدمات پشتیبانی و وضعیت سلامت روانی نظامیان شده‌اند. ناو «جرالد آر. فورد» نیز پس از مأموریتی ۳۲۶روزه، با مشکلات فنی از جمله خرابی سیستم فاضلاب و آتش‌سوزی در بخش رختشوی‌خانه، برای تعمیرات اساسی به کارخانه بازگشته است.

این وضعیت همان پدیده‌ای است که کارشناسان از آن با عنوان

«اثر تخلیه» یا Hollowing Out یاد می‌کنند؛ یعنی انتقال ظرفیت‌های نظامی از یک منطقه به منطقه دیگر، به بهای کاهش آمادگی عملیاتی در منطقه نخست. مارک مونتگومری، از مدیران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است انتقال ناوهای «لینکلن» و «واشنگتن» از اقیانوس آرام به غرب آسیا می‌تواند نیروی دریایی آمریکا را برای بیش از ۱۸ ماه از دو گروه ضربت ناو هواپیمابر در منطقه هند و اقیانوس آرام محروم کند. به اعتقاد او، این مسئله پیام بازدارندگی ضعیفی به چین می‌فرستد و در سال‌های آینده هزینه سنگینی برای بازسازی آمادگی نظامی آمریکا به همراه خواهد داشت.

گای اسنادگراس، از دستیاران پیشین وزیر دفاع آمریکا، نیز انتقال ناوها به خاورمیانه و کاهش ذخایر مهمات را نشانه‌ای از محدودیت ظرفیت نظامی واشنگتن می‌داند؛ موضوعی که رقبایی مانند چین، روسیه و کره شمالی نیز آن را زیر نظر دارند.

فرسایش ابتکار عمل:

از بازدارندگی تا واکنش‌پذیری

سومین و شاید مهم‌ترین بُعد این تله، کاهش ابتکار عمل راهبردی آمریکاست. آگیلار معتقد است واشنگتن دیگر بازیگری نیست که صرفاً با تجمیع نیرو، تهدید را به ایران تحمیل کند؛ بلکه خود به بازیگری واکنش‌پذیر تبدیل شده که برای حفظ شرایط موجود، ناچار است به‌طور مستمر هزینه کند.

در ماه‌های اخیر، برخی تحلیلگران نظامی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا ایران برای جلوگیری از تکمیل آرایش نظامی آمریکا نباید پیش‌دستی کند؟ اما از منظر تحلیل آگیلار، طرح چنین پرسشی خود نشان‌دهنده تغییر معادله است؛ چراکه حضور گسترده نیروهای آمریکایی، به‌جای آنکه صرفاً ابزار اعمال فشار باشد، به مسئولیتی سنگین و پرهزینه تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، فرسایش تجهیزات، خستگی نیروها و کاهش ذخایر مهمات، از جمله موشک‌های تاماهاوک و رهگیرهای پاتریوت و تاد، می‌تواند توان آمریکا برای مدیریت بحران‌های دیگر، به‌ویژه در شرق آسیا، را کاهش دهد. بنابراین، مسئله صرفاً هزینه مالی حضور در منطقه نیست، بلکه محدود شدن توان راهبردی آمریکا در سایر جبهه‌ها نیز اهمیت دارد.

بازتعریف «فاصله امن»؛

وقتی ناوهای هواپیمابر نیز

در تیررس قرار می‌گیرند

تحلیل آگیلار درباره فرسایش ناوهای آمریکایی، یک پیش‌فرض مهم دارد: واشنگتن می‌تواند ناوهای خود را در فاصله‌ای امن از سواحل ایران مستقر کند و از همان موقعیت به عملیات نظامی ادامه دهد. با این حال، تحولات موشکی سال‌های اخیر این تصور را با چالش مواجه کرده است. بر اساس ادعاهای مطرح‌شده در متن، ایران قابلیت استفاده از موشک‌های بالستیک ضدکشتی علیه اهداف متحرک را توسعه داده است.

سردار علی بلالی، مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در اظهاراتی در اکتبر ۲۰۲۶ به موشک «خلیج‌فارس» اشاره کرده و برد آن را ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر اعلام کرده است. به گفته او، این موشک با هدف دور کردن ناوهای آمریکایی از خلیج‌فارس طراحی شده و قابلیت هدف‌گیری شناورهای متحرک را دارد.

در کنار آن، گزارش‌هایی درباره موشک «قاسم بصیر» با برد ادعایی ۱۲۰۰ کیلومتر، سوخت جامد و سامانه هدایت الکترواپتیکی منتشر شده است. این قابلیت‌ها، در صورت تأیید، می‌توانند دامنه محاسبات امنیتی ناوهای آمریکایی را فراتر از خلیج‌فارس و تا مناطقی مانند دریای عرب گسترش دهند.

همچنین سرلشکر محسن رضایی در سپتامبر ۲۰۲۶ از آزمایش یک موشک ضدکشتی در نزدیکی شناور نیروی دریایی آمریکا خبر داد. هرچند سنتکام اصابت مستقیم را تأیید نکرد، گزارش‌هایی درباره تغییر موقعیت ناوهای آمریکایی پس از رویداد پنجم سپتامبر منتشر شد. برخی منابع این جابه‌جایی را عقب‌نشینی به مناطق دورتر از سواحل ایران توصیف کردند.

فارغ از صحت جزئیات و ارقام منتشرشده، اهمیت راهبردی این تحولات در آن است که افزایش فاصله ناوها از سواحل ایران می‌تواند هزینه‌های پشتیبانی و عملیاتی آمریکا را بیشتر کند. پروازهای طولانی‌تر جنگنده‌ها، نیاز به سوخت‌رسانی هوائی بیشتر و افزایش فشار بر چرخه تعمیر و نگهداری، همگی به معنای استهلاک بیشتر تجهیزات و نیروها هستند.

جمع‌بندی: تله‌ای که

خودساخته شده است

آنتونی آگیلار در تحلیل خود بر نکته‌ای تأکید می‌کند که می‌تواند مهم‌ترین درس این وضعیت باشد: آمریکا در تنگه هرمز مشکلی ایجاد کرده که اساساً وجود نداشت. به بیان دیگر، تله فرسایشی کنونی تا حد زیادی نتیجه راهبرد واشنگتن در ایجاد حضور نظامی گسترده و طولانی‌مدت در منطقه‌ای است که برتری فناورانه و قدرت آتش، به‌تنهائی تضمین‌کننده پیروزی سیاسی نیست.

پنج ناو هواپیمابر، هزاران نیروی نظامی و میلیاردها دلار هزینه، نه‌تنها نتوانسته‌اند امنیت و برتری راهبردی مورد انتظار آمریکا را تضمین کنند، بلکه به عاملی برای استهلاک تجهیزات، فشار بر منابع مالی و کاهش ظرفیت حضور در مناطق دیگر تبدیل شده‌اند.

اکنون واشنگتن با دوراهی دشوار تشدید تنش یا عقب‌نشینی مواجه است. تشدید تنش می‌تواند هزینه‌های بیشتری به همراه داشته باشد و عقب‌نشینی نیز ممکن است از منظر سیاسی و راهبردی به تضعیف اعتبار آمریکا تعبیر شود. به گزارش مشرق، در نهایت، تحلیل آگیلار یادآور این واقعیت است که گاهی بزرگ‌ترین خطر برای یک قدرت جهانی، گرفتار شدن در راهبردی است که هزینه‌های استمرار آن به‌تدریج از منافعش فراتر می‌رود. تا زمانی که این معادله تغییر نکند، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نه‌فقط برای ایران، بلکه برای نیروهای آمریکایی نیز به شرایطی فرساینده و پرهزینه تبدیل خواهد شد.