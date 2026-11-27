روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی با تیتر «وسوسه حمله محدود» بار دیگر تلاش کرده است افکار عمومی را در تله دوگانه نخ‌نمای جنگ یا مذاکره گرفتار کند؛ ترفندی که جریان مدعی اصلاحات سال‌هاست برای کاسبی سیاسی و القای بن‌بست از آن بهره می‌برد.

این روزنامه با طرح این گزاره که «فاصله میان وقوع جنگ و منتفی‌ شدن آن، فاصله‌ای معنادار است» و با گره زدن امنیت کشور به «ادامه بن‌بست مذاکرات»، می‌کوشد مذاکره را تنها راه نجات جلوه دهد و در عین حال با عبارت «نه می‌توان از تعویق حمله به معنای کنار گذاشته ‌شدن گزینه نظامی سخن گفت و نه می‌توان هر تحرک و تهدیدی را نشانه قطعی آغاز جنگ دانست»، فضای ابهام و ناامنی روانی ایجاد کند.

این رویکرد اما واقعیت تلخ و روشن میدان را نادیده می‌گیرد؛ چرا که تجربه دو بار حمله در میانه مذاکرات و ماجرای سوءتفاهم اسلام‌آباد به‌روشنی نشان داد ضعیف‌نمایی و ارسال پالس‌های مکرر برای مذاکره، نه‌تنها مانع جنگ نمی‌شود و شر آن را کم نمی‌کند، بلکه دشمن آمریکایی را به خطای محاسباتی انداخته و مشوق او برای حمله گسترده‌تر می‌شود.

شرق در ادامه با این ادعا که «فاصله میان یک بحران قابل مدیریت و یک رویارویی نظامی گسترده ممکن است بسیار کمتر از آن چیزی باشد که در محاسبات سیاسی تصور می‌شود»، در پی القای شکنندگی و ترساندن جامعه است تا نسخه سازش را بپیچد.غافل از اینکه معادلات مهاجم را التماس برای گفت‌وگو بر هم نمی‌زند؛ باطل‌السحر جنگ، همین مقاومت و ایستادگی قاطع است نه سازش.