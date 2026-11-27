

در دویست و هفتاد و سومین روز جنگ، گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی و اندیشکده‌های غربی تصویری روشن از فرسایش توان نظامی و زیرساختی ایالات‌متحده در برابر ایستادگی ایران ترسیم می‌کند؛ روایتی که در آن از یک‌سو کمبود مهمات، تأخیر در نوسازی تسلیحات، رخنه سایبری و بحران بدهی در آمریکا برجسته شده و از سوی دیگر، ادعاهای پیشین واشنگتن درباره نابودی توان دفاعی ایران و مهار برنامه هسته‌ای آن با تردیدهای جدی روبه‌رو است.

پایان تاریخ مصرف «تاماهاوک»ها

خبرگزاری‌های «ریانووستی» و «اسپوتنیک» بر اساس اسناد بودجه‌ای و سخنان «هانگ کائو»، نامزد تصدی سمت وزیر نیروی دریایی آمریکا، در نشست استماع سنا (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) گزارش داده‌اند که نیروی دریایی آمریکا به‌دلیل کمبود مهمات، تمدید گواهی‌نامه (بازگواهی) موشک‌های کروز «تاماهاوک» را بیش از یک سال به تعویق انداخته است. طبق این گزارش‌ها، عمر عملیاتی موشک‌های تاماهاوک ۳۰ سال است مشروط بر آنکه پس از ۱۵ سال نخست به‌کارگیری، مجدداً تأیید فنی شوند؛ اما نیروی دریایی آمریکا در جریان عملیات علیه ایران از موشک‌هایی استفاده کرده که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده بود.

مطابق اسناد بودجه‌ای منتشرشده، برنامه بازسازی و تأیید مجدد موشک‌های تاماهاوک در سال مالی ۲۰۲۴ از ۲۷۴ فروند به ۲۱۸ فروند کاهش یافت و تحویل نخستین محموله‌های تأییدشده ۱۵ ماه به تعویق افتاد و به آگوست (مرداد) ۲۰۲۶ موکول شد. سفارش تأیید مجدد برای سال مالی ۲۰۲۵ نیز از ۲۵۲ فروند به ۱۶۴ فروند کاهش پیدا کرد و آغاز تحویل‌دهی‌ها دقیقاً ۱۲ ماه از ماه مه ۲۰۲۶ به تعویق افتاد. طبق جدیدترین گزارش بودجه آمریکا، تحویل موشک‌های بازسازی‌شده برای کل سال تقویمی ۲۰۲۶ پیش‌بینی نشده و نخستین موعدهای تحویل، ماه مه ۲۰۲۷ برای مدل‌های پایه و سپتامبر ۲۰۲۷ برای نوع ضدکشتی تعیین شده است؛ هم‌زمان، زمان اجرای این فرآیند در تأسیسات شرکت «ریتئون» از ۱۲ ماه به ۳۱ ماه و برای مدل ضدکشتی به ۴۰ ماه افزایش یافته است.

در همین چارچوب، دفتر حسابرسی دولت آمریکا نیز در تاریخ ۲۸ آبان ادعاهای دونالد ترامپ، پیت هگست و دیگر مقام‌های آمریکایی درباره نبود کمبود مهمات را رد کرد و تأکید کرد جنگ علیه ایران اهمیت رسیدگی به کمبود مداوم مهمات کلیدی در زرادخانه پنتاگون را افزایش داده است؛ در حالی که مقام‌های دولت ترامپ پیش‌تر کاهش ذخایر تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و سایر مهمات پیشرفته را تکذیب کرده بودند. این اعتراف‌های رسمی و اسناد بودجه‌ای نشان می‌دهد فشار عملیاتی نبرد با ایران، شکاف عمیق میان رجزخوانی‌های تبلیغاتی مقام‌های آمریکایی و محدودیت‌های واقعی زنجیره تولید تسلیحات در پنتاگون را برملا کرده است.

زلزله سایبری در قلب ابری نیروی هوایی آمریکا

خبرگزاری «رویترز» به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد که هکرها به سامانه رایانش ابری «کلاد وان» نیروی هوایی آمریکا نفوذ کرده‌اند؛ رخدادی که حدود یک ماه پیش هنگام ارتقای سامانه شناسایی شد و به اختلال در بخش‌های مختلف این زیرساخت انجامید و می‌تواند داده‌های حساس عملیاتی، اطلاعات کارکنان و داده‌های لجستیکی را در معرض خطر قرار دهد.

کلاد وان که از سال ۲۰۱۷ با تجمیع منابع مایکروسافت، آمازون، اوراکل و آلفابت آغاز شد و پیمانکاری آن تا سال ۲۰۲۵ برعهده شرکت «اس‌ای‌آی‌سی» و پس از آن شرکت «لایدوس» بوده، میزبان برنامه‌های کلیدی از جمله «سامانه فرماندهی و کنترل مبتنی بر ابر» (برای یکپارچه‌سازی داده‌های رادارهای پدافند هوایی آمریکای شمالی) و «سامانه یکپارچه مهمات رزمی صحنه عملیات» (برای ردیابی بمب‌ها و موشک‌ها در بیش از ۲۰۰ مرکز نیروی هوایی در جهان) است.

به نوشته رویترز، کشف این نفوذ به توقف انتقال برنامه‌های پشتیبانی ارتش به کلاد وان، مسدود شدن به‌روزرسانی برنامه‌ها و لغو دسترسی مدیریتی برخی کاربران منجر شده است. به گفته یکی از منابع، مهاجمان با سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری به بخش «صفحه کنترل» سامانه دست یافته‌اند که در تئوری امکان بررسی وضعیت عملیاتی هواپیماهای نظامی یا جابه‌جایی قطعات یدکی را فراهم می‌کند و فرماندهی سایبری آمریکا نیز وارد تحقیقات شده است.

رویترز این رخداد را در کنار نگرانی از حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی و دست‌کم شش نفوذ اخیر به نهادهای آمریکایی (دو مورد در اف‌بی‌آی، یک حمله پیشین به پنتاگون، افشای اطلاعات کارکنان وزارت امنیت داخلی، نفوذ به دو نهاد اطلاعاتی و حمله به وزارت خزانه‌داری) ارزیابی کرده است.

این رخنه سایبری ثابت می‌کند آسیب‌پذیری‌های ساختار نظامی آمریکا تنها به کمبود مهمات فیزیکی محدود نیست و لایه‌های حیاتی فرماندهی و کنترل دیجیتال پنتاگون نیز در برابر حملات سایبری شکننده است.

اعتماد به نفس ایران بیشتر شده است

در گفت‌وگویی تلویزیونی در فرانسه، کارشناسان نظامی و سیاسی نسبت به احتمال ازسرگیری جنگ در ماه دسامبر هشدار دادند و تأکید کردند حملات نظامی آمریکا به ایران، به‌جای مهار برنامه هسته‌ای، موضع جریان‌های حامی دستیابی به سلاح هسته‌ای را تقویت کرده است. ژنرال وینسنت دپورت، رئیس پیشین دانشکده جنگ فرانسه، در گفت‌وگو با شبکه «ال‌سی‌آی» گفت: ایران بیش از گذشته به دستیابی به سلاح هسته‌ای فکر می‌کند زیرا به این نتیجه رسیده که تنها راه بقا در برابر دشمن غیرقابل پیش‌بینی خود یعنی آمریکا، ایجاد تهدیدی جدی علیه آن است؛ او با مقایسه سرنوشت لیبی با کره‌شمالی که به‌دلیل داشتن سلاح هسته‌ای از حمله مصون مانده، حرکت ایران به این سمت را بعید ندانست.

سباستین رو، کارشناس ژئوپلیتیک، نیز با تأیید این ارزیابی گفت: هر بار حمله به ایران استدلال‌های جریان‌های سخت‌گیر را برای ضرورت بازدارندگی هسته‌ای تقویت می‌کند و راهبرد پیشین ایران برای ماندن در آستانه هسته‌ای را به سمت رویکردی تندتر سوق داده است. رو با اشاره به تحولات سیاسی اسرائیل و انتقال تدریجی قدرت به «گادی آیزنکوت» و همچنین تغییر اکثریت در کنگره آمریکا هشدار داد دسامبر می‌تواند ماهی بسیار پرتنش باشد و اگر درگیری دوباره آغاز شود، منطقه وارد جنگی تمام‌عیار خواهد شد.

در همین برنامه، سیپریان رون‌پارت، تحلیلگر دفاعی و دیپلمات پیشین، گفت: انتشار تصاویر شهرهای موشکی زیرزمینی نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس ایران و این جمع‌بندی در تهران است که آمریکا توان عملیات زمینی برای سرنگونی نظام را ندارد و حملات هوایی نیز برای فروپاشی حکومت کافی نیست؛ به گفته او، ایران بخش قابل‌توجهی از توان موشکی و ظرفیت پرتاب خود را حفظ کرده و در برابر حملات ایستاده است.

ژنرال دپورت نیز تأکید کرد: ترامپ در تحقق وعده‌هایش برای پایان دادن به جنگ‌ها، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بهبود اقتصاد (که در انتخابات میان‌دوره‌ای بازتاب یافت) شکست خورده و ارتش آمریکا نیز بدون بازسازی ذخایر تسلیحاتی و در سایه رقابت راهبردی با چین تمایلی به ورود دوباره به جنگ ندارد. سباستین رو نیز با اشاره به تلاش واشنگتن و تل‌آویو برای نگه داشتن ایران در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها ۵ تا ۱۰ درصد کشتی‌های پیش از جنگ از مسیرهای دریایی منطقه عبور می‌کنند و حدود ۹۰ درصد ترافیک دریایی متوقف شده که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند.

هم‌زمان، سمیر ایوب، تحلیلگر عرب ساکن روسیه، در گفت‌وگو با شبکه «العهد» گفت: تلاش آمریکا برای خدشه وارد کردن به وجهه و بی‌اعتبار کردن ایران شکست خورده، ایران با جرأت مسئولیت هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا را برعهده می‌گیرد و واشنگتن در تحریک افکار عمومی اروپا علیه تهران ناکام مانده است.

در واقع، هم‌زمانی توقف حدود ۹۰ درصدی ترافیک دریایی و حفظ توان موشکی ایران با محدودیت‌های نظامی و سیاسی آمریکا، نشان می‌دهد راهبرد فشار واشنگتن نه‌تنها به هدف اعلام‌شده نرسیده، بلکه هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آن گریبان اقتصاد جهانی و خود آمریکا را گرفته است.

اذعان اندیشکده آمریکایی به ترکیب مرگبار پیشران‌ها و کلاهک‌های مانورپذیر ایران

مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) و پروژه تهدیدهای حیاتی (CTP)، وابسته به اندیشکده محافظه‌کار امریکن اینترپرایز (AEI)، در گزارشی نوشتند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصاویری از تأسیسات زیرزمینی خود نشان داده در حال توسعه گونه‌هایی از موشک‌هاست که در آنها سامانه‌های پیشران قدرتمندتر با کلاهک‌های مانورپذیر پیش از برخورد ترکیب می‌شوند؛ ترکیبی که دقت اصابت را افزایش داده و رهگیری موشک‌ها را دشوارتر می‌کند. به نوشته این اندیشکده، ایران احتمالاً می‌تواند این گونه‌ها را با تغییراتی محدود در زنجیره تأمین صنعتی خود تولید کند زیرا فناوری‌های آن به فناوری‌های موجود نزدیک است.

بر اساس این گزارش، سپاه گونه‌هایی ترکیبی توسعه داده که در آنها سامانه پیشران موشک بالستیک میان‌برد «حاج قاسم» با کلاهک‌های موشک‌های «خیبرشکن»، «خیبرشکن-۲» و «فتاح-۱» (که پیش‌تر علیه اسرائیل و اهداف آمریکا به کار رفته‌اند) ترکیب شده است؛ پیشران قوی‌تر «حاج قاسم» سرعت موشک را در مرحله پایانی پرواز بالا می‌برد و فرصت واکنش پدافند هوایی را کاهش می‌دهد. این گزارش در حالی منتشر شده که بی‌بی‌سی نیز از ادامه فعالیت‌های عمرانی، ساخت تأسیسات جدید، انتقال زیرساخت‌ها به زیر زمین و تعمیر پایگاه‌های آسیب‌دیده ایران (و احتمال فعالیت تولید موشک در برخی حفاری‌ها به نقل از یک تحلیلگر سیا) خبر داده بود؛ یافته‌هایی که برخلاف ادعاهای پیشین دونالد ترامپ در اواخر فوریه مبنی بر نابودی «۱۰۰ درصد توان نظامی ایران» و ادعای سپتامبر پیت هگست درباره از بین رفتن کل توان دفاعی ایران است.

این اذعان صریح مراکز پژوهشی نزدیک به جریان محافظه‌کار آمریکا، عملاً مهر باطلی بر ادعاهای پیشین کاخ‌سفید و پنتاگون درباره نابودی توان موشکی و دفاعی ایران می‌زند.

لیدر خفه‌سازی اقتصاد ایران

درگیر بحران بدهی در آمریکا!

پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی به چالش پیش‌روی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای مذاکره با دموکرات‌های کنگره بر سر افزایش سقف بدهی دولت فدرال پرداخت و نوشت: تنش‌ها و توهین‌های علنی او به اعضای این حزب می‌تواند تلاش دولت ترامپ برای جلوگیری از بحران مالی را دشوار کند.

بر اساس این گزارش، آمریکا در آستانه رسیدن به سقف استقراض ۴۱.۱ تریلیون دلاری قرار دارد و این محدودیت تنها چند هفته پس از در دست گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها، می‌تواند مانع جدیدی برای تأمین هزینه‌های دولت ایجاد کند و مذاکرات تابستان آینده را به تقابل جدی سیاسی بکشاند.

پولیتیکو می‌نویسد که بسنت طی نزدیک به دو سال گذشته بارها با قانون‌گذاران دموکرات درگیر شده و اظهارات توهین‌آمیزی مطرح کرده که اکنون همکاری برای توافق بر سر سقف بدهی را دشوار می‌سازد؛ در حالی که دموکرات‌ها خواهان افزایش بدون قیدوشرط سقف بدهی و جمهوری‌خواهان به‌دنبال مشروط‌کردن آن به کاهش هزینه‌های فدرال هستند و اقتصاددانان هشدار می‌دهند ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت بدهی‌ها به رکودی شدید، از بین رفتن میلیون‌ها شغل و نابودی تریلیون‌ها دلار از ثروت خانوارها منجر می‌شود. بدین ترتیب، در حالی که واشنگتن مدعی فشار اقتصادی بر دیگران است، گره خوردن بدهی ۴۱.۱ تریلیون دلاری با شکاف‌های سیاسی درون آمریکا، خود کاخ‌سفید را در آستانه یک بحران داخلی فرساینده قرار داده است.