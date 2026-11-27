جنگنده F16 آمریکایی در پی آتش اخطار پدافند هوافضای سپاه در جنوب شرقی جزیره هنگام عقب‌نشینی کرد.

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند جنگنده F16 متعلق به ارتش آمریکا که در جریان مأموریت اسکورت و تأمین پوشش هوائی شناورهای متخلف، در محدوده جنوب شرقی جزیره هنگام به حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده بود، با آتش اخطار سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه مواجه شد و پس از انجام مانوری شدید، ناچار به تغییر مسیر و دور شدن از حریم هوائی کشور شد.

به گزارش تسنیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای دور زدن مقررات کنترل و مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، غیرقابل پذیرش بوده و تداوم چنین اقداماتی می‌تواند خسارات سنگین‌تری را برای متخلفان و نیروهای نظامی پشتیبان آنان به همراه داشته باشد.

همچنین به فرماندهان ارتش آمریکا تأکید می‌شود که حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و در صورت تکرار تجاوز و تداوم نقض این حریم از سوی جنگنده‌های آمریکایی، با پاسخ قاطع پدافندی مواجه خواهند شد؛ پاسخی که می‌تواند سرنوشتی مشابه جنگنده F15 و پهپادهای آمریکایی هدف قرار گرفته را برای آنان رقم بزند.