فرار جنگنده F16 آمریکا با آتش اخطار پدافند سپاه
جنگنده F16 آمریکایی در پی آتش اخطار پدافند هوافضای سپاه در جنوب شرقی جزیره هنگام عقبنشینی کرد.
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند جنگنده F16 متعلق به ارتش آمریکا که در جریان مأموریت اسکورت و تأمین پوشش هوائی شناورهای متخلف، در محدوده جنوب شرقی جزیره هنگام به حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده بود، با آتش اخطار سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه مواجه شد و پس از انجام مانوری شدید، ناچار به تغییر مسیر و دور شدن از حریم هوائی کشور شد.
به گزارش تسنیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار میدهد که هرگونه تلاش برای دور زدن مقررات کنترل و مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، غیرقابل پذیرش بوده و تداوم چنین اقداماتی میتواند خسارات سنگینتری را برای متخلفان و نیروهای نظامی پشتیبان آنان به همراه داشته باشد.
همچنین به فرماندهان ارتش آمریکا تأکید میشود که حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و در صورت تکرار تجاوز و تداوم نقض این حریم از سوی جنگندههای آمریکایی، با پاسخ قاطع پدافندی مواجه خواهند شد؛ پاسخی که میتواند سرنوشتی مشابه جنگنده F15 و پهپادهای آمریکایی هدف قرار گرفته را برای آنان رقم بزند.