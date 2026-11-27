سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر به کارگیری همه تلاش بسیجیان برای ایجاد تحول و تولدی جدید در این سازمان تاکید کرد.

سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر به‌کارگیری همه تلاش بسیجیان برای ایجاد تحول و تولدی جدید در این سازمان تاکید کرد و ابراز داشت: ما خادمان و جانفدایان این ملت، بر همان عهدی که با امام کبیر و قائد شهید بسته‌ایم، تا پای جان در این مسیر با ولی خود هم عهدیم.

به گزارش مهر، متن پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا

حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی

سلام علیکم

بسیج، میراث گران‌بهای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف است که اعتلای تفکر این شجره طیبه به دست قائد شهید امام سید علی خامنه‌ای قدس سره رقم خورده و در سایه عنایات ویژه و توجهات مستمرتان، همچنان بالنده و در خدمت ملت مبعوث خواهد بود.

ما خادمان و جانفدایان این ملت، بر همان عهدی که با امام کبیر و قائد شهید بسته‌ایم، تا پای جان در این مسیر با ولی خود هم عهدیم.

پیام امیدبخش و سرشار از لطف و هدایت‌های حکیمانه‌تان را نصب‌العین خویش قرار داده و همه تلاشمان را برای ایجاد تحول و تولدی جدید با هدفگذاری و راهبردهای نو، به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها، گسترش روحیه بسیجی، تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی و تشخیص درست در مصادیق دوستی و دشمنی و عمل به هنگام، سرسپردگی خود را به سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین‌(ع) را به اثبات رسانده و همان‌طور که فرموده‌اید: بسیج ایرانیان را به عنوان یک نمونه از تحقق مفهوم امت و ملت در تاریخ کشور ثبت ‌نماییم.

از درگاه الهی مسئلت داریم که ما امت و ملت جانفدا را شایسته این اعتماد و عنایات ویژه حضرتعالی دانسته و توفیق دهد تا انتظارات و تکالیفی را که بر دوش ما نهاده‌اید، به شایستگی محقق ساخته و در این مسیر، سربلند و ثابت‌قدم بمانیم.

سایه مستدام وحدت‌آفرین، امیدبخش و اقتدارآفرین‌تان را تا ظهور سرورمان حضرت امام عصر (عج) برای ملت ایران و همه آزادگان جهان را از خداوند متعال خواستاریم.