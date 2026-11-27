همزمان با یاوه‌گویی‌های گروسی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران، محمودرضا آقامیری، دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان از پشت صحنه بازرسی‌های آژانس پرده برداشت.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخیرا در اظهاراتی در نشست شورای حکام آژانس در وین مدعی شد که این نهاد نتوانسته وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران، به‌استثنای نیروگاه هسته‌ای بوشهر، راستی‌آزمایی کند.

این درحالی است که در پی حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران و تهدیدات مکرر آمریکا مطالبه خروج از ان‌پی‌تی در میان مردم و مسئولین افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که جبهه پایداری و مجلس خبرگان خواستار بررسی خروج از این معاهده شدند و ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز از آمادگی طرح خروج خبر داد. در تازه‌ترین اقدام، به پیشنهاد سازمان بسیج اساتید، طرح دوفوریتی «خروج خودکار از ان‌پی‌تی» در مجلس ثبت شد.

اگر NPT زمینه‌ساز جاسوسی شود، باید در آن تجدیدنظر کنیم

محمودرضا آقامیری، از دانشمندان صنعت هسته‌ای و رئیس دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با فارس درباره اظهارات اخیر گروسی و مطالبات مردمی برای خروج از NPT گفت: ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی بحث NPT و دیگری بازرسی‌هایی که در حال حاضر در چارچوب این معاهده انجام می‌شود. متأسفانه آقای گروسی در عمل دچار سیاسی‌کاری شده و در حال حاضر، اقدامات و رویکردهای آژانس ما را به سمتی سوق می‌دهد که ناگزیر به بازنگری در این روند شویم.

وی افزود: دلیل این مسئله آن است که از طریق آژانس، جاسوسی صورت می‌گیرد. اگر قرار باشد NPT زمینه‌ساز جاسوسی در مراکز هسته‌ای کشور شود و فعالیت‌های دانشمندان و اساتید ما را تحت ‌تأثیر قرار دهد، طبیعتاً باید در این زمینه تجدیدنظر کنیم.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در نخستین گام نیز باید ارتباطات و تعاملاتی را که با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای گروسی، داریم، قطع کنیم.

به گزارش فارس، پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و حمله به تأسیسات هسته‌ای ما، مطالبه‌ای جدی در افکار عمومی درباره بازنگری در نحوه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی خروج از معاهده NPT شکل گرفت.

این پرسش اساسی مطرح است که وقتی عضویت در یک معاهده و همکاری با نهاد ناظر بین‌المللی نتوانسته مانع تعرض به تأسیسات هسته‌ای کشور شود، ادامه این همکاری‌ها با چه توجیهی باید دنبال شود؟ در همین چارچوب هم عملکرد آژانس و رویکرد رافائل گروسی، مدیرکل آن، بیش از گذشته مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان معتقدند اطلاعات و داده‌های حاصل از بازرسی‌ها باید صرفاً در مسیر نظارت قانونی و صلح‌آمیز استفاده شود، نه اینکه به ابزاری برای تهدید امنیت ملی و آسیب‌پذیر کردن مراکز حساس کشور تبدیل شود.