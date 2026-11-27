مراسم ترحیم و بزرگداشت مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی در مسجد اعظم قلهک برگزار شد.

مراسم ترحیم و بزرگداشت مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، صبح جمعه به همت دفتر معظم‌له در مسجد اعظم قلهک برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مراسم، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی، همچنین جمعی از مقامات کشوری و لشکری، علما، شخصیت‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم حضور یافتند.

حاضران با شرکت در این آیین، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند.