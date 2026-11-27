معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ‌آمریکا اثر سامانه‌های جدید پدافندی را در میدان خواهد دید.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به درس‌آموخته‌های جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، تقویت پدافند هوائی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دفاعی کشور دانست و گفت: در جنگ‌های اخیر به این جمع‌بندی رسیدیم که باید بیش از گذشته در حوزه پدافند هوائی کار کنیم.

وی اظهار داشت: از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان درس‌های زیادی آموختیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، توجه مضاعف به تقویت پدافند هوائی بود. ما پس از دوران هشت سال دفاع مقدس اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده بودیم، اما تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که باید تلاش‌ها در این حوزه را افزایش دهیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ‌های اخیر افزود: در این مدت، با تلاش، همت، جدیت و خلاقیت، تجهیزات جدیدی تولید کرده‌ایم که در عرصه دفاع از کشور به‌کار گرفته شده و خسارت‌های زیادی نیز به دشمن وارد کرده است.

به گزارش مهر، دریادار سیاری همچنین با اشاره به تولیدات جدید ارتش در حوزه پدافندی و طراحی سامانه‌های نوین تصریح کرد: دشمن در عمل با سامانه‌های نوین پدافندی ما روبه‌رو خواهد شد و در صورت هرگونه تهاجم، تأثیرات و توانمندی‌های این سامانه‌ها را مشاهده خواهد کرد.