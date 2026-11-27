امام جمعه موقت تهران گفت: بی‌تردید یکی از عواملی که دشمنان شما را زمینگیر کرده، همین تجمعات و حضور مردم در صحنه است و عامل دیگر نیز بازوان توانمند نیرو‌های مسلح شماست. این دو عامل دشمنان را زمین‌گیر و مستأصل کرده است. 47 سال است که ایران را محاصره کرده‌اید، اما هیچ غلطی نتوانسته‌اید کنید.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه پایتخت که در مصلای امام خمینی(ره) اقامه شد، طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج یک فرهنگ است و نهاد بسیج در خدمت این فرهنگ قرار دارد. بسیج همان چیزی است که امروز در زبان مردم ما به‌ نام جان‌فدا شناخته می‌شود. همه این افراد بسیجی هستند، چه عضو نهاد بسیج باشند و چه نباشند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به آیات قرآن کریم درباره آمادگی مؤمنان در برابر دشمنان بیان کرد: قرآن کریم، تفکر بسیجی را مطرح می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید مؤمنان همواره باید در برابر دشمنان آماده ‌باشند و هر زمان که لازم بود، به‌صورت فردی و هر زمان که ضرورت داشت، به‌صورت جمعی وارد میدان شوند و دشمن را زمین‌گیر کنند. این همان بسیج است؛ همان چیزی که از آن به‌عنوان فرهنگ بسیج یاد می‌کنیم.

وی گفت: مشکل دشمنان با این تفکر نیز همین است و می‌خواهند چنین فرهنگی وجود نداشته باشد. بدون تردید، این جانفدایان و بسیجیانی که حدود 9 ماه، یعنی 270 شب، خیابان‌ها را ترک نکرده‌اند، از مصادیق این آیه شریفه هستند.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: شما ملت ایران هستید؛ اکثریت ملت ایران دارای چنین روحیه‌ای هستند. بی‌تردید یکی از عواملی که دشمنان شما را زمینگیر کرده، همین تجمعات و حضور مردم در صحنه است و عامل دیگر نیز بازوان توانمند نیرو‌های مسلح شماست. این دو عامل دشمنان را زمین‌گیر و مستأصل کرده است. 47 سال است که ایران را محاصره کرده‌اید، اما هیچ غلطی نتوانسته‌اید کنید. 9 ماه است که ما شما را به ستوه آورده‌ایم؛ 9 ماه است که تنگه هرمز را گرفته‌ایم و صدای ناله‌تان درآمده است؛ این نشان‌دهنده اقتدار ملت عزیز ایران و اقتدار بسیجیان است.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران با انقلاب و نظام بوده و در خیابان‌ها حضور داشته است و تا ذلت و کمال زمینگیری دشمن، به فضل خداوند متعال در صحنه خواهد

ایستاد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه فرهنگ بسیج اظهار کرد: بسیج، فرهنگی عزت‌آفرین و ماندگار است که همواره ثمرات و برکات خود را به همراه دارد. حزب‌الله لبنان و مقاومت آنها، میوه شجره طیبه است؛ مقاومت انصارالله یمن، میوه این شجره طیبه است؛ مقاومت فلسطینیان، میوه شجره طیبه است و مقاومت الحشد‌الشعبی عراق نیز از ثمرات این شجره طیبه به شمار می‌رود. حتی در کشور‌هایی که مسلمان نیستند نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند در برابر زورگویان ایستادگی کنند، باید مردم را به صحنه بیاورند. این همان فرهنگ بسیج و شجره طیبه‌ای است که ثمرات آن در عرصه‌های مختلف نمایان می‌شود.

آیت‌الله خاتمی در تشریح ابعاد مختلف بسیج گفت: بسیج تنها به بسیج نظامی محدود نمی‌شود؛ البته بسیج نظامی یکی از عرصه‌های آن است، اما ما بسیج فرهنگی نیز داریم و بسیج فرهنگی همان بصیرت است. بسیج اقتصادی نیز یکی دیگر از عرصه‌های بسیج است؛ مقابله با گرانی‌های سرسام‌آوری که هیچ مرزی نمی‌شناسد، باید با اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بسیج اقتصادی دنبال شود. بسیج سیاسی و بسیج رسانه‌ای نیز از دیگر عرصه‌های این فرهنگ هستند. بسیج را در یک محدوده خاص خلاصه نکنید؛ این فرهنگ در همه عرصه‌های کشور حضور و کارکرد دارد. امام جمعه موقت تهران ویژگی بعدی بسیج را نشاط و خستگی‌ناپذیری دانست و اظهار کرد: نشاط و خستگی‌ناپذیری، ستون فقرات بسیجی است. بسیجی خسته نمی‌شود و حتی از خسته شدن دیگران نیز جلوگیری می‌کند. باید بسیجیان تاریخ اسلام، شهدای دیروز و شهدای امروز را معرفی کنیم؛ چراکه این افراد الگو هستند و نسل‌های مختلف باید با سیره و راه آنان آشنا شوند.

آیت‌الله خاتمی به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بسیج اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری بیانیه جامعی درباره بسیج صادر کردند که منشور امروز و فردای بسیج خواهد بود. ایشان شعاری را نیز مطرح کردند و از بسیج خواستند در مسیر تحقق آن حرکت کند: «هر ایرانی یک بسیجی».

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن روز ملی قانون اساسی، با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با قانون اساسی خطاب به وزارت آموزش‌وپرورش اظهار داشت: از وزارت آموزش‌وپرورش می‌خواهم نسل جدید را با این قانون اساسی آشنا کند. همان‌گونه که در دفاع مقدس 12 روزه و 40 روزه اقدامات ارزنده و مثبتی انجام دادند، انتظار می‌رود در کتاب‌های درسی نیز از مجاهدت‌های ملت و رزمندگان، از امام شهید و از ارزش‌های انقلاب اسلامی سخن گفته شود و در زمینه معرفی و تبیین قانون اساسی نیز کار شایسته‌ای صورت گیرد.

امام جمعه موقت تهران سپس از وزارت علوم خواست در مسیر تبیین و معرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و گفت: از وزارت علوم و آموزش عالی نیز انتظار می‌رود در این قانون اساسی که مایه افتخار انقلاب اسلامی است، بدمد و آن را به‌درستی مطرح و معرفی کند.