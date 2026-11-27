رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا تاکید کرد: نیروی دریایی ارتش پاسخی قاطع، مؤثر و پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن خواهد داد.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی به مناسبت

فرا رسیدن هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش پیامی صادر و یاد و خاطره شهدای والامقام نداجا به‌ویژه شهیدان ناو دنا را گرامی داشت.

به گزارش مهر، متن کامل پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه، «روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران»، در شرایطی فرا می‌رسد که خلیج‌فارس و تنگه هرمز به کانون رویارویی راهبردی با جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار تبدیل شده و دریادلان نیروهای مسلح با ایستادگی و اقتدار، نفشه‌های دشمن متجاوز را با شکست مواجه ساخته‌اند.

امروز؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هم‌افزایی با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برخورداری از آمادگی رزمی و عملیاتی، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از امنیت و منافع ملی، حراست از آب‌های سرزمینی و اعمال اقتدار جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان ایفا می‌کند و آمادگی دارد در اجرای تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا، پاسخی قاطع، مؤثر و پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن بدهد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهیدان ناو دنا که در پی حمله ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ به فیض شهادت نائل آمدند، از مجاهدت‌ها وتلاش‌های خالصانه فرماندهان و کارکنان غیور آن نیرو در دفاع از استقلال، امنیت و اقتدار دریایی کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی و توفیق روزافزون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر(ع) و تحت تدابیر و فرامین فرمانده معزز کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) را مسئلت دارم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی».