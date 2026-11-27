دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

«ترور پروفسور محسن فخری‌زاده در بلوار (امام) خمینی در نزدیکی‌های تهران نخستین ترور یک دانشمند ایرانی نبود. پیش از او، دست‌کم ۱۰ دانشمند دیگر هم به قتل رسیده بودند که اغلب آنها به دست اسرائیل کشته شدند. با وجود این باید پرسید: چه اتفاقی می‌افتاد اگر مأمورهای خارجی، پروفسور اسرائیل دوستروفکسی [نخستین مدیر مرکز تحقیقات کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل] و ارنست دیوید برگمن [پدر برنامه هسته‌ای اسرائیل و نخستین رئیس‌ کمیسیون انرژی اتمی آن]، شاهلوت فریر [از دیگر دانشمندان هسته‌ای اولیه اسرائیل] یا شائول هورف [از دیگر دانشمندان هسته‌ای اولیه اسرائیل و از رؤسای کمیسیون انرژی اتمی آن]، یعنی تاریخاً همتایان اسرائیلی فخری‌زاده را ترور می‌کردند؟‌ اسرائیل آن‌وقت چه می‌گفت؟ و دولت چگونه پاسخ می‌داد؟ آیا برنامه هسته‌ای‌اش متوقف می‌شد؟ آیا کارزار انتقام‌جویی در سرتاسر جهان به راه نمی‌انداخت؟»

این بخشی از مقاله گیدئون لوی، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی در 29 نوامبر 2020 (9 آذر 1399) و در ستون نظر خود در روزنامه «هاآرتص»‌ درباره ترور و شهادت دکتر محسن فخری‌زاده بود؛ یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران که پس از چندین و چند سال تلاش همه‌جانبه سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا و انگلیس برای اجرای عملیات ترورش، سرانجام در بعدازظهر 7 آذرماه 1399 با استفاده مسلسلی که از راه دور و از طریق ماهواره کنترل می‌شد‌، 13 گلوله به دکتر فخری‌زاده شلیک کردند و او را به شهادت رساندند.

اولین عملیات لغو شد

رونن برگمن، جاسوس و نویسنده و خبرنگار نشریات اسرائیلی ‌‌هاآرتص و یدیعوت آحارانوت و همچنین روزنامه نیویورک‌‌تایمز در مستندی به نام «سرقت در قلب تهران» از برنامه «وقت حقیقت» یا «زمان حقیقت» که در سال 2018 (دو سال قبل از ترور و شهادت دکتر محسن فخری‌زاده) از کانال 11 تلویزیون اسرائیل پخش شد، به ماجرای ‌ترور دانشمندان ایرانی از جمله دانشمندان هسته‌ای ‌پرداخت. او درباره عملیات ترور شهید فخری‌زاده در آن برنامه گفت:

« ... تلاش زیادی برای رسیدن به او (دکتر محسن فخری‌زاده) انجام شد و در رأس موساد بین مردان موساد، رئیس موساد، مئیر داگان از یک‌سو و تامیر پاردو از سوی دیگر و دیگر افرادی که در کنار او بودند‌، بحثی جدی درگرفت. برخی می‌گفتند این یک دام است. آنها می‌دانند که ما می‌آییم. ایناهاش‌، به عکس‌ها نگاه کنید‌، گشت‌های پلیس درست در جایی هستند که ما قصد عملیات داریم. این سازماندهی غیرقابل قبول است. اولمرت نظر داگان را می‌پذیرد و دستور عملیات را صادر می‌کند. اما بعد از آن، اولمرت تماس می‌گیرد و می‌گوید: نظرم عوض شد، عملیات لغو است. داگان وارد مرکز عملیات موساد شد‌، جایی ‌که عملیات از آنجا هدایت می‌شد. عوامل میدانی و هر کس با این عملیات و این کار مرتبط بود، به او گفته شد که عملیات لغو شد...»1

او در کتابی درباره عملیات ترور اسرائیلی‌ها در کشورهای دیگر از جمله ایران به نام «برخیز و اول تو بکش Rise and kill first» درباره شهید دکتر محسن فخری‌زاده آورده بود:

«ایرانی‌ها متوجه شدند گروهی در حال ترور دانشمندان هسته‌ای آنها هستند و محافظت از آنها، به‌ویژه محسن فخری‌زاده رئیس‌گروه تسلیحات که از او به‌عنوان مغز متفکر این پروژه یاد می‌شد، را بیشتر کردند.»2

پیش از آن، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی در 30‌ آوریل 2018 (10 اردیبهشت 1397)، در حالی که درباره اسناد ربوده شده از ایران سخن می‌گفت، چندین‌بار به نام دکتر محسن فخری‌زاده‌ اشاره کرد. او گفت:

«این اسم را به‌خاطر داشته باشید: فخری‌زاده. او نوشته است: هدف اصلی، به پایان رساندن پروژه عماد است و اضافه می‌کند: فعالیت‌های ویژه. شما می‌دانید این چیست؟ فعالیت‌های ویژه تحت عنوان توسعه دانش علمی‌ انجام خواهد شد...»

آژانس انرژی اتمی نامش را لو داد

کاملاً مشخص بود که سرویس‌های اطلاعاتی غرب از جمله موساد‌، شناخت و پرونده کاملی از شخصیت و فعالیت‌های شهید دکتر فخری‌زاده در اختیار دارند که طی سال‌ها و با استفاده از عوامل داخلی و همچنین جاسوسانی که تحت عنوان بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ‌به ایران رفت‌وآمد می‌کردند و همچنین اطلاعات محرمانه‌ای که از سوی طرف ایرانی در اختیار آنها گذارده می‌شد‌، به دست آمده بود. بر همین اساس، سیما شاین، رئیس‌ سابق مطالعات موساد در همان برنامه «زمان حقیقت» و مستند «سرقت در قلب تهران» اظهار داشت:

«... نام او در سال‌های اولیه فقط در داخل جامعه اطلاعاتی کشف شد. اما بعداً توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌آشکار شد. چه کسی می‌خواست با او مصاحبه کند. قطعاً ایرانی‌ها با این موضوع موافق نیستند...»3

هولگار ‌اشتارک، روزنامه‌نگار و از عوامل اطلاعاتی رژیم صهیونیستی درباره چگونگی گرفتن اطلاعات درباره شهید فخری‌زاده از عوامل داخلی خود گفت:

«... ما هیچ عکسی از او نداشتیم‌، پس حتی مشخص نبود او چه شکلی است. سپس از او یک عکس گرفتیم. جوامع اطلاعاتی آن را با یکدیگر رد و بدل کردند‌، به ‌نظر می‌رسید که آن فرد چهره‌ای دارد. تا آن زمان او یک چیز مبهم بود...»4

یک عکس از دکتر محسن فخری‌زاده؛ همان عاملی بود که توانست در ‌ترور این دانشمند شهید نقش مهمی ‌را ایفا کند. عکسی که اساس شناسایی شهید فخری‌زاده توسط دستگاه‌های هوش مصنوعی کنترل‌کننده سلاح ‌ترور بودند.

هولگار ‌اشتارک ادامه داد:

«... سپس شکار شروع شد، موساد بسیار تلاش کرد که او را پیدا کند. آنها طی سال‌های زیادی سعی کردند که او را بگیرند... اگر موساد موفق می‌شد که محسن فخری‌زاده را حذف کند‌، این ممکن است ضربه‌ای به طرح و شاید حتی به پایان برنامه وارد کند...»

دانشمندان ایرانی که ترور شدند

در ۲۶ دی سال ۱۳۸۵(15 ژانویه 2007) دکتر اردشیر حسین‌پور دانشمند ایرانی در خوابگاه دانشگاه شیراز بر اثر گاز سمی ترور شد. دکتر حسن‌پور استاد فیزیک دانشگاه شیراز، سرپرست مرکز تحقیقاتی فیزیک دانشگاه مالک اشتر، دکترای فیزیک هسته‌ای، دانشمند تأسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان، مؤسس مراکز تحقیقاتی الکتروسرام امواج الکترومغناطیسی دانشگاه مالک اشتر و شیراز و... بود.

۴ فوریه ۲۰۰۷ روزنامه‌های اسرائیلی «هاآرتص» و «یدیعوت آحارانوت» تیتر زدند که ترور دکتر اردشیر حسین‌پور به دست موساد (سرویس جاسوسی اسرائیل) انجام گرفته است. این آغاز یک دوره ترور دانشمندان ایرانی بود.

دکتر مسعود علی‌محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران در 22 دی‌ماه 1388، دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی دو تن از استادان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در 8 تیرماه 1389، داریوش رضایی‌نژاد دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در اول مرداد 1390 و مصطفی احمدی‌روشن مهندس شیمی از دانشگاه صنعتی شریف صبح روز 21 دی‌ماه 1390 توسط تیم‌های ترور اسرائیلی و گروهک تروریستی منافقین هدف قرار گرفتند که به جز دکتر عباسی، همگی به شهادت رسیدند.

«گیدئون لوی» در ادامه همان مطلب خود درباره شروع ترور دانشمندان ایرانی نوشت:

«دادگاه عالی اسرائیل در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در حکمی به «قتل‌های هدفمند» مشروعیت داد. پس از آن اسرائیل این تاکتیک را پی گرفت که دست‌کم هفت دانشمند برنامه هسته‌ای ایران از جمله قربانیان آن بودند. نخستین آنها اردشیر حسین‌پور، فیزیکدان هسته‌ای ایرانی بود که ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷ «به شکل مشکوکی» جان داد. رسانه‌های ایرانی دلیل مرگ او را «گازگرفتگی» اعلام کردند اما بعدها «ساندی‌تایمز» گزارش داد که حسین‌پور در تأسیسات هسته‌ای اصفهان مشغول بوده که برای نطنز گاز هگزافلوراید اورانیوم تولید می‌کرده و موساد او را ترور کرده است.»5

گیدئون لوی بر دولتی‌بودن قتل‌ها تأکید داشت:

««کشتن‌های هدفمند» از جمله ‌اندک ‌چیزهایی ا‌ست که اسرائیل به اندازه آبیاری قطره‌ای و گوجه‌فرنگی گیلاسی‌اش به آنها می‌بالد. این کشتن‌ها در واقع قتل‌های دولتی هستند و تنها دولت‌های معدودی همچون ایالات‌متحده، عربستان سعودی و روسیه دشمنان یا حریفان‌شان را به قتل می‌رسانند؛ و قطعاً کسی به اندازه اسرائیل چنین نمی‌کند.»6

ترور دسته‌جمعی دانشمندان

در حمله ناجوانمردانه 23 خرداد 1404 و جنگ تحمیلی 12روزه نیز 29 شخصیت علمی و استادان برجسته دانشگاه‌های کشور توسط تروریست‌های اسرائیلی ترور شدند از جمله:

دکتر امیرحسین فقهی، متخصص رادیودارو و پژوهشگر سابق CERN و یکی از نخبگان علمی که همچنین در توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق مشارکت داشت و دارای بیش از ۱۶۰ مقاله علمی بین‌المللی و بیش از ۲۶۰۰ ارجاع علمی، با شاخص h معادل ۲۷ بود، دکتر عبدالحمید مینوچهر، طراح سوخت رآکتور که از سال 1401 ریاست دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی را برعهده داشت، دکتر فریدون عباسی دانش‌آموخته رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز و دانشگاه مشهد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر که یک‌بار نیز ترور ناموفق شده بود، دکتر محمدمهدی طهرانچی، نخبه و دانشمند محاسبات کوانتومی، نانوفیزیک و نانوتکنولوژی، ابررسانایی دمای بالا، شبیه‌سازی‌های محاسباتی در مواد، خواص الکترونیکی و مغناطیسی مواد و فیزیک محاسباتی، دکتر اکبر مطلبی‌زاده پژوهشگر برجسته‌ای که عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دارای مدرک دکتری فیزیک گرایش فیزیک هسته‌ای بود، دکتر احمدرضا ذوالفقاری که دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک هسته‌ای از امپریال کالج انگلستان گرفته بود، دکتر سعید برجی از دانشمندان مکانیک ایران، دکتر مجید تجن‌جاری، مدرس برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، مهندس ذاکریان، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک، دکتر ایثار طباطبایی قمشه، دکترای مهندسی مکانیک، دکتر محمدرضا صدیقی صابر، مهندس و محقق در برنامه انرژی هسته‌ای، دکتر علی باکویی کتریمی دانشمند هسته‌ای و....

رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، پس از جنگ 12روزه در دیدار مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی فرمودند:

«... آنها علاوه ‌بر کشتار کور مردم، دانشمندان ما همچون طهرانچی و عباسی را ترور و به این جنایت افتخار کردند اما باید بدانند که نمی‌توانند علم را ترور کنند...»

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1- گفت‌و‌گوی رونن برگمن با عنایت فانی- بی‌بی‌سی فارسی

2- رونن برگمن – برخیز و اول تو بکش (تاریخ پنهان ترورهای سازمان‌یافته اسرائیل)- ترجمه ‌هادی عبادی- تابستان 1399

3- سیما شاین– زمان حقیقت– سرقت در قلب تهران- موساد، ماشین ‌ترور دانش- شبکه افق– آدرماه 1399

4- هولگار اشتارک- همان

5- The Pride of Israel: Assassinations-Gideon Levy- 29 Novamber 2020- Haaretz

6- گدعون لوی- ترور،‌ غرور ملی اسرائیل- 10 آذر 1399- رادیو زمانه