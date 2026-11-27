یک منتقد و کارشناس رسانه از واگذاری تولید یک سریال از سوی فراجا به فیلمسازی که آخرین فعالیت او بازی در فیلمی ضدایرانی بوده انتقاد کرد.

نیروی انتظامی تولید فصل دوم یکی از محصولاتش را به کارگردانی سپرده که اخیراً در فیلمی بدون مجوز و سیاه و چرک علیه ایران بازی کرده و پیش از این نیز سابقه اهانت به رهبر شهید انقلاب را داشته است (هرچند که بعداً طی بیانیه‌ای از این رفتار عذرخواهی کرد!) این اتفاق واکنش یک منتقد را در پی داشت.

احسان رستگار، منتقد و کارشناس فرهنگی طی یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «آیا مقرر شده، کودکان و نوجوانان ایران را کسانی تربیت کنند که نقش‌هایی نظیر «بازپرس متجاوز به مادر متهم، به‌ازای آزاد کردن متهم» را در براندازترین فیلم بی‌مجوز، بازی کرده‌اند؟ سرتیپ‌ تمام منتظرالمهدی، به‌عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا و سخنگوی فراجا، بفرمایند آیا باید به کسی که سابقه‌ توهین به قائد شهید را نیز در پرونده دارد، مدال داد، ایضاً مجوز ویژه جهت همکاری با فراجا و نیز بودجه جهت ساخت فصل دوم سریالش؟! فرد نامتعادلی که همچون روان‌پریش‌ها، جهت اعتراض به تعداد سالن‌های تخصیص‌یافته جهت نمایش فیلمش وسط بازی بین‌المللی ستارگان در ورزشگاه آزادی می‌جهد (جیمی‌جامپ)، صلاحیت پرورش نوجوانان ایران از طریق سریال نوجوانانه...»