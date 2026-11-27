پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در سفر به قم با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، آیت‌الله محسن اراکی، آیت‌الله سید احمد خاتمی و آیت‌الله محسن فقیهی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدارها، موضوعاتی همچون مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، مقابله با فساد، امیدآفرینی، جنگ رسانه‌ای و فرهنگی دشمن و ارتقای کیفیت برنامه‌های رسانه ملی مطرح

شد.

آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با جبلی، با تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی مردم، خواستار استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی برای حل مسائل کشور شد. او با اشاره به افزایش قیمت‌ها گفت: «مردم با مشکل جدی اقتصادی مواجه هستند و قیمت‌ها به‌صورت سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، فشار بیشتری بر زندگی آنان وارد می‌شود.» این مرجع تقلید همچنین نوسانات نرخ ارز، وضعیت مسکن و مشکلات جوانان در زمینه اشتغال و ازدواج را از مسائل مهم کشور دانست و بر نقش رسانه ملی در فرهنگ‌سازی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده تأکید کرد. او همچنین خواستار آغاز رسیدگی به مسئله حجاب از ادارات و دستگاه‌های دولتی شد.

در دیگر دیدارها، آیت‌الله حسینی بوشهری خواستار تبدیل صداوسیما به «قرارگاه امیدآفرینی» شد و بر ضرورت تشکیل جبهه فرهنگی و رسانه‌ای با مشارکت نخبگان تأکید کرد. آیت‌الله اراکی از عملکرد رسانه ملی در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن قدردانی کرد و آیت‌الله خاتمی نیز عملکرد این سازمان در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه، را مورد تقدیر قرار داد. آیت‌الله محسن فقیهی هم بر ارتقای کیفیت برنامه‌ها، تولید محتوای فاخر و جذاب برای کودکان و نوجوانان و تقویت نظارت بر برنامه‌های تلویزیونی تأکید کرد.