آیین تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد رضا امیرخانی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و دوستداران او در قطعه ۵۱ بهشت زهرا(س) برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد. در این مراسم حسین محمدی از سوی رهبر معظم انقلاب حضور داشت. این مراسم با حضور اهالی فرهنگ و ادب و سینما برگزار شد و حاضران بر پیکر زنده‌یاد رضا امیرخانی نماز اقامه کردند.

به گزارش میزان، پس از روضه‌خوانی و ذکر مصیبت امام حسین(ع)، تابوت زنده‌یاد رضا امیرخانی که با پرچمی منقش به نام «یا قمر بنی‌هاشم(ع)» پوشانده شده بود، بر دوش خادمان حرم رضوی قرار گرفت و حاضران پیکر این نویسنده را تا محل آرامگاهش بدرقه کردند. در ادامه، بنا بر وصیت رضا امیرخانی، روضه قمر بنی‌هاشم بر سر مزار او خوانده شد. پیکر زنده‌یاد رضا امیرخانی با بدرقه اهالی فرهنگ و ادب و دوستدارانش، در جوار آرامگاه پدرش، محمدعلی امیرخانی، به خاک سپرده شد.