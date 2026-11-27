۱۵۴ فیلم برای حضور در چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر ثبت‌نام کردند؛ آماری که از افزایش حدود ۲۶ درصدی متقاضیان نسبت به دوره گذشته حکایت دارد.

در پایان مهلت ۱۴روزه ثبت‌نام آثار در دو بخش مسابقه سینمای ایران، شامل «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، تهیه‌کنندگان ۱۵۴ فیلم درخواست حضور آثار خود را ثبت کردند.

ثبت‌نام آثار از ۲۱ آبان تا ۴ آذرماه ادامه داشت و در حال حاضر، بررسی شرایط و مدارک آثار ثبت‌نام‌شده بر اساس ضوابط آیین‌نامه جشنواره توسط دبیرخانه آغاز شده است و پس از احراز شرایط و دریافت نسخه فیلم‌ها، آثار واجد شرایط در اختیار هیئت انتخاب قرار خواهند گرفت. بر اساس آمار اعلام‌شده، در دوره چهل‌وسوم جشنواره ۱۰۵ فیلم و در دوره چهل‌وچهارم ۱۲۲ فیلم متقاضی حضور بودند. بر این اساس، تعداد فیلم‌های متقاضی در دوره چهل‌وپنجم نسبت به دوره گذشته حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.