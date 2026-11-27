در طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌های عضو سامانه «بازار کتاب»، هم‌زمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب، بیش از ۴۳ هزار جلد کتاب به فروش رسید.

این طرح با مشارکت ۳۱۲ کتاب‌فروشی از ۲۳ آبان آغاز شد و پس از دو روز تمدید، یکم آذر به پایان رسید. در این مدت، ۱۷ هزار و ۷۳۹ نفر از سراسر کشور در مجموع ۴۳ هزار و ۱۸۱ جلد کتاب خریداری کردند. ۸۳ درصد فروش به‌صورت حضوری و ۱۷ درصد به‌صورت مجازی انجام شد و مجموع مبلغ فروش به بیش از ۲۸۷ میلیارد ریال رسید.

استان اصفهان با سهم ۳۳ درصدی از تعداد خریداران، بیشترین استقبال را از این طرح داشت و پس از آن استان‌های کردستان و خراسان‌رضوی قرار گرفتند. همچنین ادبیات با ۳۳ درصد، کودک و نوجوان با ۱۹ درصد و دین با ۱۵ درصد، پرفروش‌ترین موضوعات کتاب بودند.

در این طرح بیش از ۵۱ میلیارد ریال یارانه خرید به مخاطبان اختصاص یافت؛ یارانه‌ای که با هدف حمایت از تألیف، برای کتاب‌های تألیفی

۲۵ درصد و برای آثار ترجمه‌شده ۱۵ درصد، تا سقف دو میلیون تومان تعیین شده بود.