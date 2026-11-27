نشریه ورایتی در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که به فهرست رسمی آثار معرفی‌شده برای بررسی در جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۷ دست یافته است. بر اساس این فهرست، ۴۲ فیلم در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان واجد شرایط رقابت شناخته شده‌اند که «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی محصول ایران نیز در میان آنها قرار دارد. این فیلم در فهرست منتشرشده از سوی ورایتی در گروه آثار درام معرفی شده است.

قرار گرفتن نام فیلم مجیدی در این فهرست در شرایطی اتفاق می‌افتد که «غذای نیمروز» پیش‌تر با موفقیتی مهم در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان کره‌جنوبی، توجه محافل سینمایی را به خود جلب کرده بود. این فیلم که نخستین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی جشنواره بوسان تجربه کرد، جایزه بهترین فیلم این رویداد را به دست آورد.