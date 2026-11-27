رئیس‌جمهور در تشریح مهم‌ترین مصوبات و تعهدات سفر سه‌روزه به خراسان رضوی، گفت: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، حدود

۷۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی دولت برای پروژه‌های استان پیش‌بینی شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آخرین بخش از برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی، در گفت‌وگویی تلویزیونی با مردم، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای کشور، به‌ویژه شهدای جنگ و تجاوز اخیر، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و نیروهای نظامی و امنیتی، برای ملت ایران عزت و سربلندی آرزو کرد.

وی با تشریح اهداف سفرهای استانی دولت، گفت: هدف اصلی از این سفرها، گفت‌وگو و مشورت با گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است. در این سفرها با اصناف، دانشگاهیان، فعالان سیاسی، هنرمندان، تجار، تولیدکنندگان و کارآفرینان نشست برگزار می‌شود و مسائل حوزه‌های دانشگاه، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پزشکیان تأکید کرد: رویکرد دولت در این جلسات، بیشتر شنیدن دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و انتقادهای مردم و فعالان هر حوزه است تا کاستی‌ها و مشکلات از زبان خود آنان شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به نشست چندساعته با مدیران استان، ضرورت خدمتگزاری به مردم و اصلاح شیوه‌های مدیریتی را از محورهای اصلی این گفت‌وگوها دانست و افزود: مدیران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم از خدمات دستگاه‌ها رضایت داشته باشند و در صورت ناتوانی در ارائه خدمات به دلیل محدودیت‌ها، موضوع را با صداقت و احترام با مردم در میان بگذارند.

وی با بیان اینکه همراهی مردم در شرایط دشوار کنونی اهمیت فراوانی دارد، اظهار داشت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد کمبودها و نارسایی‌ها، زمینه نارضایتی و اختلافات اجتماعی را فراهم و وحدت و انسجام داخلی را تضعیف کند.

ضرورت مدیریت مصرف

و تقویت مشارکت اجتماعی

پزشکیان مدیریت مصرف و مشارکت عمومی را از الزامات عبور از شرایط موجود دانست و گفت: دولت در کنار اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرائی، از ظرفیت بسیج، انجمن‌ها، گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی، آموزش‌وپرورش و بخش بهداشت و درمان برای گسترش مشارکت اجتماعی استفاده می‌کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای ارتباطی و تجاری کشور، گفت: دشمن با محدود کردن مسیرهای دریایی و هوائی و تلاش برای ایجاد محدودیت در مسیرهای زمینی، درصدد افزایش فشار بر ایران است، اما پیوندهای تاریخی، فرهنگی، اعتقادی و قومی ملت‌های منطقه زمینه‌ساز همکاری با کشورهای همسایه خواهد بود.

وی توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی استان‌های مرزی خراسان و سیستان‌وبلوچستان با کشورهای دوست و همسایه را از محورهای مورد توجه دولت در این سفر عنوان کرد.

توسعه حمل‌ونقل عمومی

و تکمیل کریدورهای ریلی

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های زیرساختی در شرایط محدودیت منابع، گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه راه‌آهن و مسیرهایی که امکان جابه‌جایی ایمن‌تر و ارزان‌تر مسافر و کالا را فراهم می‌کنند، در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.

وی افزود: تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب با هدف کاهش هزینه و افزایش ایمنی سفر و حمل‌ونقل کالا دنبال می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها باید متناسب با میزان اثرگذاری و نیازهای عمومی اولویت‌بندی شوند.

پزشکیان با اشاره به پروژه راه‌آهن

چابهار- زاهدان اظهار داشت: بخش باقی‌مانده این مسیر، به طول بیش از ۴۵۰ کیلومتر، در دولت چهاردهم با وجود محدودیت‌ها مورد پیگیری و سرمایه‌گذاری قرار گرفته و طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است طی دو ماه آینده تکمیل شود.

وی همچنین درباره مسیر بیرجند - زاهدان گفت: به گفته استاندار، شش پیمانکار در قطعات مختلف این مسیر مشغول فعالیت هستند تا اتصال ریلی آن با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس‌جمهور تقویت ارتباطات ریلی و تجاری با افغانستان و پاکستان را نیز از برنامه‌های دولت برشمرد و افزود: تکمیل این مسیرها امکان جابه‌جایی حجم قابل‌توجهی از کالا را از طریق راه‌آهن فراهم می‌کند که در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای، کم‌هزینه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

مردم؛ سرمایه اصلی کشور

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره نقش همدلی و وفاق اجتماعی در حل مشکلات کشور، مردم را سرمایه اصلی ایران دانست و اظهار داشت: مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و برای رفع مشکلات و دغدغه‌های جامعه تلاش کنند. آنچه امروز در شرایط دشوار کشور اهمیت دارد، تقویت پیوند و همراهی میان مردم و مسئولان

است.

وی با اشاره به محاسبات دشمنان در جریان حمله به ایران، تصریح کرد: آنان تصور می‌کردند با حمله نظامی و بهره‌گیری از مشکلات موجود، می‌توانند ظرف چند روز کشور را دچار فروپاشی کنند، اما این محاسبات نادرست بود و مردم، رزمندگان و مجموعه دولت در کنار یکدیگر ایستادند و اجازه تحقق اهداف آنان را ندادند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مشکلات تأمین و توزیع کالا در پی محدودیت مسیرهای تجاری، گفت: با وجود افزایش قیمت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت واردات، کشور با کمبود گسترده کالا مواجه نشده است. تلاش تجار، اصناف و دستگاه‌های دولتی موجب شده کالاهای مورد نیاز در بازار موجود باشد.

اختصاص ۸۵۰ هزار میلیارد تومان

برای طرح کالابرگ

پزشکیان با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، خاطرنشان کرد: دولت تاکنون حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح کالابرگ اختصاص داده است تا بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی جبران شود.

وی افزود: دولت تلاش می‌کند متناسب با نیاز و شرایط معیشتی خانوارها، حمایت بیشتری از اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد؛ هرچند کاهش درآمدها و محدودیت‌های فروش نفت و تجارت خارجی، منابع دولت را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تجارت ایران از مسیر دریا انجام می‌شد، اظهار داشت: جایگزین کردن این حجم از مبادلات از طریق مسیرهای دیگر آسان نیست، اما تاکنون حدود

۵۰ درصد از ظرفیت ازدست‌رفته جبران شده و برای بخش باقی‌مانده نیز مسیرها و راهکارهای جایگزین در حال بررسی است.

تفویض اختیار به مدیران

برای حل مشکلات مردم

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تفویض اختیار به استانداران، گفت: رویکرد دولت از ابتدای فعالیت، واگذاری اختیار و تقویت نقش مدیران در سطوح مختلف بوده است.

وی افزود: نمی‌توان تصور کرد در کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر، تنها یک نفر بهترین تشخیص را دارد. کشور از ظرفیت گسترده‌ای از اقتصاددانان، نخبگان، متخصصان و کارآفرینان برخوردار است و باید به این افراد اختیار داد تا با شناخت دقیق مسائل برای حل مشکلات اقدام کنند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: جلب رضایت مردم و حل مسائل آنان باید معیار اصلی عملکرد مدیران باشد. استانداران، فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه و دیگر مسئولان محلی باید متناسب با جایگاه خود در تصمیم‌گیری و حل مشکلات نقش‌آفرینی کنند تا تصمیم‌ها در نزدیک‌ترین سطح به مسائل مردم اتخاذ شود.

138 هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای پروژه‌های استان

رئیس‌جمهور در تشریح مهم‌ترین مصوبات و تعهدات سفر سه‌روزه به خراسان رضوی اعلام کرد: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، حدود ۷۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی دولت برای پروژه‌های استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی در نظر گرفته شده که مجموع منابع و تسهیلات مصوب را به حدود

۱۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

پزشکیان ادامه داد: علاوه بر این منابع، سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های مختلف در استان حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان و ۱۰۷ میلیون دلار اعلام آمادگی کرده‌اند که بخشی از توافق‌ها در نشست‌های برگزارشده به‌صورت نمادین به امضا رسیده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برخورداری مصوبات سفرهای استانی از پشتوانه مالی و اجرائی، گفت: رویکرد دولت این نیست که بدون پیش‌بینی منابع، به مردم وعده بدهد. در سال‌های گذشته حجم قابل‌توجهی از پروژه‌ها و تعهدات اجرا نشده و اکنون بیش از پنج‌هزار همت پروژه وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها تعهداتی داده شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است.

وی تصریح کرد: دولت تلاش کرده است در سفرهای استانی تنها طرح‌هایی را تعهد کند که امکان تأمین اعتبار و اجرای آن‌ها وجود داشته باشد.

پزشکیان در پایان با اشاره به سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات سفرهای استانی اظهار داشت: معاونت اجرائی ریاست‌جمهوری هر شش ماه یک‌بار روند اجرای تعهدات را بررسی و پیگیری می‌کند و گزارش‌های ارزیابی نشان می‌دهد که دولت در برخی استان‌ها توانسته است تمام تعهدات خود را اجرا کند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: ملاک نهائی دولت، تحقق وعده‌ها و تبدیل تصمیم‌ها به اقدامات عملی و ملموس برای مردم است و هیچ تعهدی نباید بدون بررسی امکان اجرا و تأمین منابع بر عهده گرفته شود.