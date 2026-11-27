فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سیره رهبران انقلاب اسلامی در پشتیبانی از جبهه مقاومت ‌تاکید کرد: ان‌شاءالله این حرکت باعظمت و افتخارآفرین در همه جغرافیای جهان اسلام تا رسیدن به حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) استمرار خواهد یافت.

سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسب هفته بسیج مستضعفین با اشاره به تشکیل بسیج با فرمان امام راحل‌ خاطرنشان کرد: فرمان تاسیس ارتش 20 میلیونی بسیج در ابتدای پیروزی انقلاب توسط ایشان در جهان اسلام در آخرین سال عمر پر برکت خود که فرمودند: راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود آیا کسی جرات این همه جسارت به فرزندان معنوی رسول‌الله را داشت؟

به گزارش تسنیم، وی تأکید کرد: این آرزوی راهبردی امام راحل رحمت‌الله علیه را امام شهیدمان (قدس سره شریف) با پشتیبانی از هسته‌های مقاومت در منطقه و تبدیل آنها به جبهه مقاومت تحقق بخشیدند و امروز شاهد این هستیم که امام رشید ما حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه تعالی) با تاکید در وحدت ساحات این مسیر پرافتخار را برای رسیدن به پیروزی‌های بزرگ در جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام ترسیم نمودند که ان‌شاءالله این حرکت با عظمت و افتخارآفرین در همه جغرافیای جهان اسلام تا رسیدن به حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) استمرار خواهد یافت.