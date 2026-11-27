سردار شهید عبدالرشید رشوند در تاریخ یک مهر سال 1346 در روستای آوا از توابع الموت چشم به جهان گشود. وی در تاریخ 6 آذر 1394 در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همسر شهید مدافع حرم عبدالرشید رشوند در خاطره جالبی درباره شروط این شهید برای ازدواج گفت: «شهید اولین شرطش این بود که من اجازه بدهم تا ایشان طبق عهدی که سال‌ها پیش با دوستانش بسته است کلیه‌اش را ببخشد. دومین شرطش هم سفر به لبنان برای مجاهدت بود. وقتی به این شرطش رسید با تعجب گفتم مگر هنوز جنگ داریم؟ گفت بله هست فلسطین همچنان در جنگ به سر می‌برد. در جنگ خودمان به خاطر شرایط سنی که امکان حضور چندانی برایم فراهم نشد. سومین در‌خواست ایشان هم دعا برای شهادت بود.»

یکی از دوستان شهید نیز می‌گفت: «غروب که از کار برمی‌گشتیم خسته بود یک ساعت استراحت می‌کرد و نماز می‌خواند. بعد پا می‌شدیم غذا و وسیله‌ای بود جمع می‌کرد. نشانی‌های خانواده شهدا و خانواده کسانی که پدرشان را از دست داده بودند و بی‌سرپرست بودند را پیدا کرده بود و می‌برد به آنها می‌داد و بچه‌های شهدا را نوازش می‌کرد؛ خیلی با ابو‌رشید انس گرفته بودند. وقتی که توی راه برگشت به سمت مقر بودیم ابو‌رشید ‌گریه می‌کرد. آنجا فهمیدم که دیگر ابو‌رشید آسمانی هستش.»