سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به بررسی گزینه‌های مختلف برای هدایت تیم ملی گفت: انتخاب سرمربی جدید به ملیت او محدود نیست و گزینه‌های ایرانی و خارجی روی میز قرار دارند.

میلاد تقوی درباره پایان همکاری با پیاتزا سرمربی پیشین تیم ملی والیبال اظهار کرد: پس از بازی‌های آسیایی قرار بود جلساتی برای تمدید دو ساله قرارداد برگزار شود، زیرا عملکرد این مربی در سال نخست بسیار درخشان بود و در سال دوم نیز با وجود نوسان‌هایی در برخی مسابقات، تیم در نهایت به مدال‌های طلا و نقره دست یافت. به همین دلیل، ادامه همکاری و تأیید عملکرد او خارج از قاعده نبود.

وی افزود: با این حال تجربه نشان می‌داد که باید جزئیات تازه‌ای به قرارداد اضافه شود. یکی از موارد مهم، هدف‌گذاری مرحله‌ به‌ مرحله برای دو سال آینده بود تا از ابتدا مشخص باشد تیم در هر مسابقه به دنبال چه نتیجه‌ای است و عملکرد آن بر همان اساس ارزیابی شود.

تقوی با اشاره به موضوع زمان حضور پیاتزا در ایران گفت: طبق قرارداد، او باید از سال آینده به‌طور کامل در ایران حضور پیدا می‌کرد، اما همزمان با یکی از باشگاه‌های بسیار خوب و رده‌ بالای لهستان قرارداد داشت. فدراسیون به این نتیجه رسیده بود که باید شرایط را به شکلی تنظیم کند تا سرمربی دست‌کم یک ماه تا یک ماه‌ونیم پیش از آغاز لیگ ملت‌ها در ایران باشد.

مربی تیم ملی تمام وقت نخواهد بود

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: حتی اگر مربی دیگری هم انتخاب شود، احتمالاً با یک باشگاه قرارداد خواهد داشت و نمی‌توان از او خواست تمام‌وقت در اختیار تیم ملی باشد؛ اما می‌توان برنامه حضورش را تنظیم کرد و از او خواست از ابتدای فروردین، اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت در ایران حاضر شود. حضور زودتر سرمربی کمک می‌کند با فضای تیم آشنا شود، بازیکنان دیگر را ارزیابی کند و سپس با آمادگی بیشتری به سراغ بازیکنان اصلی برود. وی با بیان اینکه باشگاه محل فعالیت پیاتزا از بهترین باشگاه‌های دنیاست و در لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت، تصریح کرد: در چنین شرایطی، حضور طولانی‌مدت او در کنار تیم ملی کمتر می‌شد و در نهایت دو طرف به توافق نرسیدند.

گزینه ایرانی منتفی نیست

تقوی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون از پیش گزینه‌ای را برای جانشینی سرمربی پیشین در نظر داشته است، گفت: این‌طور نیست که گزینه‌ای از قبل در نظر گرفته شده باشد. تاکنون جلساتی برگزار شده و با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت جنگی کشور، باید واقع‌بین بود؛ ممکن است نتوانیم مربی ایده‌آل خود را به ایران بیاوریم. تیم ملی مسیر دشواری برای صعود به المپیک پیش رو دارد و لازم است اولویت‌ها و خطوط قرمز فدراسیون مشخص باشد. وی تأکید کرد: انتخاب مربی خارجی یا ایرانی از پیش تعیین نشده و گزینه ایرانی منتفی نیست. اگر با توجه به شرایط فعلی نتوانیم با مربی خارجی به توافق برسیم، در هر صورت تیم ملی باید سرمربی داشته باشد. همه گزینه‌ها از حمله ویتالی هینن روی میز هستند و فدراسیون تلاش می‌کند تا پایان دی‌ماه به قطعیت برسد، اولویت‌ها و گزینه‌ها را مشخص کند و گزارشی به مردم ارائه دهد.

واکنش تقوی به حواشی لیگ

رئیس فدراسیون والیبال درباره حاشیه‌های مسابقات لیگ برتر و ارجاع برخی اتفاقات به کمیته انضباطی اظهار کرد: امسال لیگ با حاشیه‌هایی آغاز شد و فدراسیون همچنان بر ایجاد نظم مالی و تسویه بدهی باشگاه‌ها پیش از شروع مسابقات تأکید دارد. البته باید شرایط خاص کشور را نیز در نظر گرفت و میان این مسائل تعادل ایجاد کرد.

تقوی با اشاره به حاشیه‌های یکی از دیدارهای اخیر لیگ گفت: فدراسیون با این اتفاقات قاطعانه برخورد خواهد کرد. در جلسه رؤسای کمیته‌ها که دو هفته پیش برگزار شد، تأکید کردم هیچ‌کس نباید حاشیه امن داشته باشد. به اعتقاد من، بررسی‌ها نباید فقط متوجه بازیکنان و مربیان باشد؛ اگر عوامل اجرائی مسابقات نیز کوتاهی کرده‌اند، باید عملکرد آنها هم بررسی شود.

وی افزود: برخی معتقدند برخورد با اشتباه ناظر یا داور ممکن است جایگاه آنها را تضعیف کند، اما من چنین اعتقادی ندارم. لازم نیست برخورد با اشتباهات را رسانه‌ای کنیم، ولی هر فردی در هر جایگاهی که اشتباه کرده باشد باید پاسخگو باشد. به‌زودی اخبار تازه‌ای درباره نوع برخورد کمیته انضباطی منتشر خواهد شد.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه تغییرات در این زمینه ممکن است برای فدراسیون حاشیه‌هایی ایجاد کند، گفت: از این بابت نگرانی ندارم. اختلافات داخل زمین در همه ورزش‌ها وجود دارد و بخشی از آن ناشی از احساسات مسابقه است؛ این احساسات تا زمانی که به اخلاق آسیب نزند، قابل ‌درک است. با این حال، فدراسیون برنامه و بسته جدیدی برای برخورد با این مسائل در نظر دارد.