سیدسعید مدنی

جوانان برومند ایرانی در اکثر رشته‌های ورزشی در میادین مختلف- از منطقه‌ای و قاره‌ای گرفته تا جهانی و المپیکی- به دفعات هنر و استعداد ذاتی خود را به صورت «اتفاق» و «جرقه» یا به شکل یک «پروسه» و «روال» به رخ کشیده و نشان داده‌اند که اگر لیاقت «مدیریتی» در کار باشد، آنها نیز از «ظرفیت» لازم و «قابلیت»‌های کافی برای پیشرفت و افتخارآفرینی- آن هم به صورت یک روند- در عرصه ورزش برخوردار هستند. بی اغراق و بدون افتادن در ورطه شعارزدگی و به گواه واقعیات و اسناد زنده و بالاخره نظرات کارشناسانه، ورزش ما شرایط بسیار مناسبی برای بهتر و قوی‌تر شدن دارد و از حیث مادی و امکاناتی و مهم‌تر از آن، نیروی انسانی، کمبود جدی و نقص مهمی که مانع از پیشرفت باشد، ندارد. کشور ما حقیقتا در عرصه ورزش هم مثل خیلی از حوزه‌های دیگر می‌تواند شعار «توانستن» را متحقق سازد و در این میان، «مدیریت» یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار است. اگر اراده و عمل مدیریت با شعار «ما می‌توانیم» هماهنگ باشد، تردید نباید کرد که رسیدن به هر هدف و شعاری امکان‌پذیر است. این واقعیتی است که بارها از حد تئوری و فرضیه به «مرحله عمل» درآمده است. بدون تعارف و حاشیه‌روی، در ورزش ما مدیرانی هستند که به شعار «ما می‌توانیم» - که یکی از اصولی‌ترین و مهم‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی است- باور ندارند. شاید در مرحله حرف و زمان مصاحبه و... خیلی هم در این باره داد سخن داده و‌ گریبان چاک دهند و از امام راحل و امام شهید انقلاب و دیگر بزرگان و شهدا حرف بزنند و مایه بگذارند اما رفتار و مشی و عملکرد آنها در تضاد کامل با این شعار اصولی و تحول آفرین و استقلال‌بخش است! عمل آنها به دفعات و به وضوح نشان می‌دهد که به شعار «ما می‌توانیم» اعتقادی ندارند، سهل است که با عملکرد خود و استفاده از مکانیزم غلط ِ جذب و دفع، خواسته و ناخواسته تلاش می‌کنند ثابت کنند که «ما نمی‌توانیم»!

سال‌هاست که دلسوزان و استخوان خرد کرده‌ها و کارشناسان درستکار می‌گویند و می‌نویسند و هشدار می‌دهند و فریاد می‌زنند که با این مشی و روش مدیریتی در فوتبال به هیچ جا نمی‌رسیم و فقط سرمایه‌های مادی و انسانی قابل توجه را هدر می‌دهیم و علاقه‌مندان پرشمار را «سیاه» می‌کنیم و «سر ِکار» می‌گذاریم!

دلالی افسارگسیخته و چهره‌هایی که نزد عام و خاص اهالی ورزش به منفعت‌جویی و فرصت‌طلبی شناخته شده‌اند، در ارکان مهم و جایگاه‌های حساس فوتبال ما نفوذ کرده‌اند و این رشته در بسیاری از جاها به دست نابلدان مدیرنمایی افتاده که جز مانع‌تراشی کاری نمی‌توانند انجام دهند! این دسته از مدیران همان‌هایی هستند که در جایگاه‌های حساس ورزش این کشور تکیه زده‌اند اما عملکرد و نتیجه کارشان جز ایجاد بدبینی و القای زهر «ما نمی‌توانیم» به جسم و جان دوستداران فراوان فوتبال چیز دیگری نیست!

آنچه در این میان جای تعجب بسیار دارد و تقریبا هیچ‌کس پاسخی قانع‌کننده برای آن پیدا نمی‌کند نفوذ این عناصر بی‌اعتقاد و خودباخته و هرهری مسلک در ساختار مدیریتی کشوری انقلابی است که پای شعار حیات‌بخش و سازنده‌ای چون «ما می‌توانیم» ایستاده و به جرم این ایستادگی تاوان‌های سنگینی داده است!

این چه راز و رمزی است که در حوزه ورزش شلتاق کردن در رسانه‌ها و ساختار مدیریتی آن به یک امر طبیعی و روال عادی تبدیل شده و حتی این شبهه و گمان در ذهن خیلی‌ها مطرح است که گویا این جماعتی که بارها غلط بودن عملکرد آنها به اثبات رسیده و عیان شده که جز نفع مادی و پرکردن جیب خود هیچ هدف دیگری ندارند، از حمایت‌های آنچنانی بعضی از مراکز قدرت و پشت پرده‌نشینان برخوردار هستند، آدم‌هایی که بعضا حتی حاضر نیستند به احترام سرود ملی خودشان را تکان بدهند و از نشیمنگاه خود برخیزند!

این عناصر وقتی از «این‌جا» رانده می‌شوند، به سرعت از «آنجا» سر در می‌آورند و از در بیرون‌شان می‌کنند، از پنجره وارد می‌شوند. آنها هیچ سابقه و کارنامه‌ای در فوتبال ندارند و شاید در طول عمرشان لگد به گربه هم نزده باشند اما در جایگاه‌های مهم مدیریتی در فدراسیون، هیئت‌ها، باشگاه‌ها و حتی گهگاه روی نیمکت کادر فنی وّرجه وُرجه کرده و خط و ربط فوتبال را آن‌طور که به صلاح خودشان و جیب‌شان است، تعیین می‌کنند! در همین چند روز اخیر شاهد انتصاب هیئت مدیره یکی از تیم‌های شهرستانی لیگ برتری بودیم، شهرستانی که روزگاری نه چندان دور مهد فوتبال ایران به حساب می‌آمد. آیا در این استان پهناور و فوتبالی پر از استعداد و سرمایه کسی نبود که هیئت مدیره این باشگاه را تشکیل دهد؟!

همچنین در روزهای گذشته شاهد اعتراض و استعفای یکی از سرمربیان موفق فوتبال و شاغل در یکی از تیم‌های پرطرفدار تهرانی لیگ برتر بودیم. این اعتراض بیش از هر کسی متوجه «مدیریت» تیم بود، مدیریتی که اهالی ورزش می‌دانند طی دو سه سال اخیر چه شاهکارهایی!! داشته، به طوری که می‌توان به جرات گفت به صورت بزرگ‌ترین رقیب و خطر برای این تیم درآمده است. یکی از شاهکارهای این مدیریت آوردن مستشار خارجی به سبک دوره قاجار از هلند (ماجرای مضحک و در عین حال ‌گریه‌آور سیدورف) است. یکی دیگر از شاهکارها هم بستن پنجره نقل و انتقالاتی تیم بود. اگر این کارها که به اسم مدیریت صورت می‌گیرد، «دشمنی» و سنگ‌اندازی نیست، پس چیست؟! از این شاهکارهای نابلدان مدیرنما فراوان است که دمار از روزگار فوتبال مردمی و پر طرفدار ما درآورده و مانع از تحقق شعار «ما می‌توانیم» شده است. خلاصه کلام همان است که به سهم خود به کرات نوشته‌ایم و تا رفع این معضل هم (به یاری حق) خواهیم نوشت: این فوتبال با این سازوکار مدیریتی و حاکمیت دلالیسم افسارگسیخته و منفعت‌جو راه به هیچ جا نخواهد برد و...