تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با برتری مقابل لبنان به فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا راه یافت.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از ساعت 13:30 دیروز (جمعه) در مرحله نیمه‌‌نهائی جام ملت‌های آسیا مقابل لبنان قرار گرفت و با نتیجه 10 بر 2 به برتری دست یافت و راهی فینال شد.

تیم ملی با این برد سهمیه حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی را نیز به دست آورد. داود شکری، محمدعلی مختاری، محمد معصومی‌زاده (3 گل)، علی میرشکاری، موحد محمدپور (2 گل) و رضا دیری زننده گل‌های ایران بودند. یکی از گل‌ها نیز گل به خودی به ثمر رسید. ایران با این پیروزی سهمیه جام جهانی ساحلی خود را قطعی کرد.

ایران که در مرحله گروهی نیز لبنان را شکست داده بود، از ساعت 15 امروز (شنبه) در دیدار نهائی باید به مصاف ژاپن برود. مهدی تاج، نایب‌رئیس AFC و رئیس فدراسیون فوتبال از نزدیک نظاره‌گر این بازی بود.