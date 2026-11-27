کد خبر: ۳۴۳۰۱۰
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۵
وزیر ورزش برای پاسخ به سؤال 41 نماینده به مجلس میرود
نماینده کبودرآهنگ از حضور دنیامالی در مجلس برای پاسخگویی به سؤال 41 نماینده خبر داد.
فتحالله توسلی نماینده کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی از حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مجلس در هفته آینده خبر داد. وی تاکید کرد: قرار است وی در جلسه علنی به سؤال 41 تن از نمایندگان مجلس پاسخ دهد.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه محور سؤال بنده از وزیر ورزش و جوان درباره کوتاهی در انجام وظایف قانونی و بیتوجهی به مناطق محروم شهرستانها است، گفت: توضیحات وزیر برای ما در جلسه کمیسیون قانعکننده نبود و سؤال برای بررسی به جلسه علنی ارجاع شده است.
توسلی بیان کرد: جلسه سؤال از وزیر ورزش و جوانان سهشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و در صورتی که توضیحات وزیر برای نمایندگان قانعکننده نباشد، وزیر از مجلس کارت زرد خواهد گرفت.