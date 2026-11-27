نماینده کبودرآهنگ از حضور دنیا‌مالی در مجلس برای پاسخگویی به سؤال 41 نماینده خبر داد.

فتح‌الله توسلی نماینده کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی از حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مجلس در هفته آینده خبر داد. ‌وی تاکید کرد: قرار است وی در جلسه علنی به سؤال 41 تن از نمایندگان مجلس پاسخ دهد.

نماینده کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه محور سؤال بنده از وزیر ورزش و جوان درباره کوتاهی در انجام وظایف قانونی و بی‌توجهی به مناطق محروم شهرستان‌ها است، گفت: توضیحات وزیر برای ما در جلسه کمیسیون قانع‌کننده نبود و سؤال برای بررسی به جلسه علنی ارجاع شده است.

توسلی بیان کرد: جلسه سؤال از وزیر ورزش و جوانان سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و در صورتی که توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع‌کننده نباشد، وزیر از مجلس کارت زرد خواهد گرفت.