تیم ملی بسکتبال نتیجه نخستین دیدار خود در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی را به استرالیا واگذار کرد.

رقابت‌های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از دیروز (جمعه ۶ آذر) با برگزاری دیدارهای پنجره پنجم در قاره آسیا پیگیری شد. در چارچوب این پنجره از مسابقات، تیم ملی بسکتبال در گروه E در ورزشگاه کاریسما آرنا شهر سرمبان مالزی به مصاف استرالیا رفت و برابر این تیم با نتیجه ۸۴ به ۶۷ شکست خورد. شکست برابر استرالیا در حالی رقم خورد که تیم ملی بسکتبال ایران پیش از این دیدار با کسب ۵ پیروزی و ۳ شکست در رده سوم جدول گروه E قرار داشت و استرالیا با ۸ پیروزی، صدرنشین این گروه بود. تیم ملی بسکتبال ایران یکشنبه ۸ آذر دومین دیدار خود در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی را برابر فیلیپین برگزار می‌کند، این دیدار هم در مالزی برگزار خواهد شد. ملی‌پوشان بسکتبال ایران در پنجره چهارم برابر فیلیپین شکست خوردند.