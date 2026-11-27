تیم دونفره بنیامین فرجی‌ و آلن قزاقستانی اولین مدال برنز تاریخ پینگ‌پنگ ایران در دوبل قهرمانی جهان را کسب کردند.

در مرحله نیمه نهائی مسابقات دوبل قهرمانی جوانان جهان تیم دو نفره بنیامین فرجی و آلن کورماگلیف از قزاقستان به مصاف کره جنوبی رفت و با قبول شکست مقابل این تیم قدرتمند، نخستین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در این رقابت‌ها را به ارمغان آورد.‌بنیامین فرجی و آلن کورمانگلیف از قزاقستان در مرحله نیمه‌نهائی رقابت‌های دوبل قهرمانی جوانان جهان برابر نمایندگان کره جنوبی با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند و از صعود به فینال بازماندند تا به مدال ارزشمند برنز قهرمانی جهان دست پیدا کنند. ملی‌پوش کشورمان و هم‌تیمی قزاقستانی‌اش پیش از رسیدن به مرحله نیمه‌نهائی، موفق شدند تیم‌های هند و لهستان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهند و حضور در جمع چهار تیم برتر جهان و مدال برنز خود را قطعی کنند.این مدال برنز، نخستین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان محسوب می‌شود که توسط نابغه پینگ پنگ ایران به‌دست آمد. هدایت پینگ‌پنگ‌باز جوان کشورمان در این رقابت‌ها برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان بود و علی حدادگر نیز به عنوان سرپرست کاروان ایران حضور داشت.