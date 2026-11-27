پشت این تیترهای تحقیرآمیز چه کسانی هستند؟

وحید یامین‌پور با انتشار این تصاویر نوشت: «تیتر العربیه: رئیس‌جمهور ایران: کاش کشته می‌شدم و راحت می‌شدم! العربیة این تیتر خبیثانه را عیناً از تیتر رسانه‌های اصلاح‌طلب نزدیک به دفتر ریاست جمهوری برداشته. اینکه چرا رئیس‌جمهور محترم چنین جمله‌ای بر زبان آورده موضوع دیگری است؛ بالاخره ایشان گاهی در اثر فشار امور ممکن است جملات احساسی خلاف شأن جایگاهشان بر زبان بیاورند اما مسئولان رسانه‌ای رياست جمهوری چرا عامدانه این فیلم‌ها را منتشر می‌کنند؟! این اقدام اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. در ابتدای دولت تذکر داده بودیم که رئیس‌جمهور محترم از افراد بدنام در دفتر و مدیریت رسانه‌هایش نباید استفاده کند. حالا باید در متن مقاومت حماسی ایرانیان و شکست‌های تحقیر‌آمیز آمریکا چنین تیترهای تحقیرآمیزی از دشمنان‌مان ببینیم.»

مذاکره با قاتل رهبر و مردم

کاربری نوشت: «رسانه‌ها اعلام کردند دولت ترامپ به کره شمالی و رهبر کره نامه نوشته و تلاش زیادی کرده که وارد مذاکره بشه اما هیچ پاسخی دریافت نکرده، با خودم فکر می‌کردم ما چطور بعد از اینکه رهبر و فرماندهان و دختران و زنانمون رو کشتند پا شدیم رفتیم دور یک میز نشستیم با این شیاطین جنایتکار؟!»

جنایت جنگی و سکوت جهانی

کاربری نوشت: «تک‌تک دانشمندهای ایرانی که توسط اسرائیل ترور شدن، تو هیچ دادگاهی محاکمه نشده بودن. خیلی‌هاشون حتی تو ژورنال‌های علمی داور بودن. بیگناه به خاطر علم و عشقشون به وطن کشته شدن. نتانیاهو به گواه دادگاه‌های بین‌المللی جنایتکار جنگیه ولی هیچ‌کس بازخواستش نمی‌کنه. تمدن بشری سرابی بیش نیست.»

مذاکره با علم بی‌فایده بودن؟

حَـوّا تصویری از دستنوشته مردم در تجمعات شبانه در واکنش به صحبتی از رئیس‌جمهور درباره مذاکرات اسلام آباد را منتشر کرد که نوشته است: «وقتی یقین داشتید غرامت نمی‌دهند، چگونه با آنها تفاهم‌نامه بستید؟!»

دعوت به استعفا برای دلار 40 هزارتومانی!

مهدی مهرپور با انتشار این تصویر نوشت: «عجب روزگاری داشتیم. در این تاریخ یعنی ۳۰‌ام آذر ماه ۱۴۰۱، همتی به رئیسی بابت دلار ۴۰ هزار تومانی می‌گوید باید استعفا بدی!»

ارزش مقاومت

مرتضی رمضانی:«تنها باری که آمریکا در ۴۷ سال گذشته تحریم نفتی ایران را یکجانبه معاف کرد، زمانی بود که با ایران می‌جنگید؛ نه زمانی که با ایران مذاکره می‌کرد!»

صرفه‌جویی همه جا خوبه؛ نه گزینشی

نادر: «شهید رئیسی حق مأموریت دلاري تمام مأموران دولتی رو لغو کرد و جناب پزشکیان بلافاصله اون رو لغو و مجدد برقرار کرد. حالا شما برق خاموش می‌کنید»...

بلک فرایدی به ما چه؟

لیا آبنوس: «بلک فرایدی برای خارجیا معنی داره که بعدش کریسمس هست! شما اگه عرضه داری قبل عید نوروز تخفیف بذار که هم فروش زیادی داشته باشی، هم یه باری از رو دوش هموطنات برداری.»

هر ایرانی یک بسیجی

مینا رشیدی با انتشار این تصاویر نوشت: «ما اشداء علی الکفار و رحماء بینهم رو در شما دیدیم! سقف هر خانه‌ای که ریخت بسیجی آمد و با اهتزاز پرچم ایران یک سیلی به دشمن زد و با تعمیر منازل و شستن فرش و... چراغ دل هموطن رو روشن کرد! این فرهنگ بسیجی بودن رو هیچ کجای دنیا نمیشه پیدا کرد مگر در مکتب خمینی!»