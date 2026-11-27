دادسرای مرکز استان خراسان رضوی از کشف، شناسایی و بازداشت عوامل اصلی شبکه تولید و توزیع مشروبات الکلی حاوی متانول در نیشابور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، با دستورات قاطع و پیگیری بازپرس ویژه پرونده مسمومیت الکلی شهروندان نیشابور و نظارت مستمر دادستان شهرستان نیشابور و مرکز استان و با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی شهرستان نیشابور، شبکه تولید، ارسال و توزیع الکل متانول که در استان‌های تهران، خراسان رضوی، هرمزگان و فارس فعالیت می‌کرد، شناسایی و متهمان آن بازداشت شدند. این متهمان با توزیع الکل سمی، منجر به مسمومیت و فوت تعدادی از شهروندان شده بودند.

بررسی‌های دقیق هویت‌نگاری و ردیابی‌های عملیاتی نشان داد که این شبکه بین‌استانی، متهمان اصلی از تهران به استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان و فارس اقدام به توزیع الکل سمی متانول می‌نموده است. این فعالیت‌های مجرمانه منجر به مسمومیت گسترده و وقوع حوادث ناگواری از جمله فوت تعدادی از شهروندان گردیده بود.

در جریان این عملیات موفقیت‌آمیز، متهمان اصلی در تهران و نیشابور شناسایی و دستگیر شدند و برای طی مراحل قانونی و بازجویی‌های بیشتر، به شهرستان نیشابور منتقل گردیدند.

دستگیری متهمین پرونده مسمومیت‌های الکلی در استان هرمزگان

دادستان مرکز استان هرمزگان نیز از دستگیری متهمین پرونده مسمومیت‌های الکلی در این استان خبر داد.

عارف اکبری با اشاره به جان‌باختن ۶ نفر و بستری شدن ۹۰ نفر دیگر بر اثر مسمومیت‌های الکلی در استان هرمزگان، اعلام کرد: در نخستین لحظات اعلام خبر توسط مسئولان رسمی، فوراً دستورات ویژه‌ای برای کشف حقیقت و زوایای مختلف این اقدام مجرمانه از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد. با آغاز روند قضائی رسیدگی به این پرونده و شروع تحقیقات، سرنخ‌هایی از عاملین این حادثه از سوی ضابطین کشف و به مقامات مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس اعلام شد.

اکبری افزود: بلافاصله با صدور دستورات مقتضی قضائی، عملیات شناسایی و دستگیری مظنونین آغاز شد و ضمن شناسایی یک محل تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز، دو نفر از متهمین و عوامل تولید مشروبات الکلی مسموم دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمین هم اکنون با قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت به سر می‌برند، ادامه داد: تحقیقات فنی و پلیسی از بازداشت‌شدگان بلافاصله از همان لحظه دستگیری آغاز شده است.

دادستان هرمزگان خاطرنشان کرد: متهمین در جریان اعترافات خود اعلام نموده‌اند که مواد مسموم را از طریق افراد دیگری تهیه نموده‌اند که بر این اساس دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل و مرتبطین این اقدام مجرمانه نیز صادر شده است.