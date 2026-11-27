رئیس پلیس راهور فراجا از اثربخشی اجرای طرح ثبت سرعت بحرانی در کاهش تلفات جاده‌ای خبر داد و گفت: داده‌های اولیه پلیس از کاهش ۴۵۰ نفری جان‌باختگان حوادث رانندگی در آبان‌ماه حکایت دارد.

به گزارش ایرنا، سردار سید تیمور حسینی در مراسم افتتاح سامانه جامع پلیس راه، با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح ثبت سرعت بحرانی، اظهار داشت: تحقق این دستاورد حاصل کار تیمی و همکاری مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف است.

حسینی با اشاره به کاهش تخلفات سرعت غیرمجاز در جاده‌های کشور افزود: امسال با وجود افزایش ۱۱ درصدی ترددها، شاهد کاهش سه تا چهار درصدی مجموع تخلفات سرعت غیرمجاز بوده‌ایم.

وی ادامه داد: براساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه، در آبان‌ماه شاهد کاهش ۴۵۰ نفری جان‌باختگان در محورهای مشمول اجرای طرح سرعت بحرانی بوده‌ایم و حتی اگر نیمی از این آمار به تأیید سازمان پزشکی قانونی برسد، کاهش ۲۲۵ نفری جان‌باختگان حاصل این تلاش جمعی خواهد بود.

آمادگی پلیس برای تعیین تعرفه بیمه

براساس رفتار رانندگان

رئیس پلیس راهور از آمادگی پلیس راهور برای اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به نمرات منفی و تخلفات حادثه‌ساز رانندگان با بیمه مرکزی خبر داد و گفت: تعیین تعرفه‌های بیمه براساس رفتار رانندگان می‌تواند نقش مؤثری در بازدارندگی از تخلفات و اصلاح رفتارهای ترافیکی داشته باشد. حسینی همچنین با اشاره به کشف خودروهای سرقتی و شناسایی پلاک‌های جعلی در جریان اجرای طرح ثبت سرعت بحرانی، افزود: در دو ماه اجرای این طرح، به اندازه چهار تا پنج سال گذشته کشف خودروهای سرقتی داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: به همه رده‌های استانی ابلاغ شده است که در صورت دریافت داده‌های مربوط به سرعت بحرانی، اصل بر وجود مشکل در خودرو باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

رئیس پلیس راهور با هشدار به رانندگان متخلف تأکید کرد: امروز جاده‌های کشور به‌صورت دقیق تحت نظارت پلیس قرار دارد؛ از رانندگان می‌خواهیم با جان خود و دیگر هموطنان بازی نکنند تا شاهد سفرهایی توأم با آرامش و سلامتی باشیم.