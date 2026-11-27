رئیس بسیج پزشکی گفت: سال گذشته به بیش از 9 میلیون نفر از هموطنان در مناطق کم‌برخوردار خدمات رایگان پزشکی و دارویی ارائه شد.

محمدحسین زارع‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در حال حاضر بیش از

200 هزار نفر از همکاران در حوزه‌های مختلف با ما همکاری دارند و بیش از هزار و 100 گروه جهادی در مناطق مختلف مشغول کار هستند. زارع زاده افزود: در اردوهای جهادی، خدمات متنوعی در عرصه‌های مختلف ارائه می‌شود؛ از ویزیت پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکی، ارائه خدمات دارویی و روانشناسی گرفته تا تخصص‌های مختلف از جمله چشم‌پزشکی و ارائه عینک رایگان، خدمات تخصصی زنان و زایمان و سایر خدمات متنوع.

وی درخصوص تأمین بودجه ادامه داد: با اتکا به کمک‌های مردمی و جنبه‌های مختلف پیش‌بینی‌شده، خدا را شکر در سال گذشته توانستیم به بیش از

9 میلیون نفر از هموطنان در مناطق کم‌برخوردار از ویزیت‌های مختلف تا ارائه دارو خدمت‌رسانی کنیم.

رئیس بسیج پزشکی گفت: برای برنامه بلندمدت در یک سال آینده نیز، با توجه به شرایط تحریم و احتمال افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. خدمات مورد نیاز مردم متناسب با نیاز مناطق کم‌برخوردار ارائه خواهد شد و اگرچه خدمات به صورت رایگان است، اما باید پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا حداقل در شرایط افزایش قیمت دارو، ارائه خدمات دارویی کاهش نیابد و بتوانیم با برنامه‌ریزی منسجم‌تر، خدمات را ارتقا داده و مردم را بیشتر از این خدمات بهره‌مند سازیم.