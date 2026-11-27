سرقت از فروشگاه‌های انگلیس در یک سال منتهی به مارس امسال به بیش از پنج و نیم میلیون فقره رسیده است که بالاترین میزان از زمان ثبت این‌گونه آمار در انگلیس محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دزدی از فروشگاه‌ها در انگلیس در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در این کشور تبدیل شده است، اما قوانین سخت‌گیرانه‌تر و تشدید مجازات سارقان تا حدی روند صعودی آن را کند کرده ‌است.

ناظران اجتماعی افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر خانوار‌ها، افزایش فقر و بیکاری، فروش کالا‌های سرقتی در بازار‌های برخط و کاهش نیرو و بی‌توجهی پلیس به گزارش‌های سرقت را از جمله علت‌های افزایش بی‌سابقه سرقت در این کشور می‌دانند.

بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس، در یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۵۰۷ هزار فقره سرقت از فروشگاه‌ها در ادارات پلیس ثبت شده است. با این حال، کنسرسیوم خرده‌فروشی در انگلیس (BRC) اعلام کرده که تعداد واقعی سرقت‌ها به حدود ۵.۵ میلیون فقره می‌رسد، زیرا بسیاری از موارد به پلیس گزارش نمی‌شوند.

این نهاد اعلام کرد، سرقت‌ها سالانه صد‌ها میلیون پوند خسارت مستقیم به فروشگاه‌ها وارد و هزینه‌های سنگینی را برای نصب دوربین‌های مداربسته، نگهبان و تجهیزات امنیتی، به کسب‌وکار‌ها تحمیل می‌کنند.