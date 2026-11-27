به دنبال واژگونی و آتش‌سوزی یک‌تانکر حامل مواد نفتی در منطقه الوراق استان جیزه، ۳۰ تن کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه الجزیره، دادستانی کل مصر اعلام کرد تحقیقات درباره حادثه برخورد و آتش‌سوزی ‌تانکر حامل مواد نفتی در منطقه الوراق را آغاز کرده است.

دادستان کل مصر نیز دستور داده است ابعاد و جزئیات این حادثه به‌سرعت مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

وزارت بهداشت مصر گزارش داد که پس از واژگونی ‌تانکر حامل فرآورده‌های نفتی در بالای تونل ۱۰ در منطقه الوراق، واقع در امبابه استان جیزه، در این ‌تانکر آتش‌سوزی رخ داده است.