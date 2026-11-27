طوفان و شرایط بد جوی در مناطق مختلف آمریکا موجب قطع برق نزدیک به یک میلیون مشترک و اختلال در حمل‌ونقل شده است.

به گزارش ایرنا، تارنمای شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز نوشت: وقوع طوفان‌های شدید در مناطق مختلف آمریکا، نزدیک به یک میلیون خانه و واحد تجاری را با قطعی برق مواجه کرده است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، طوفان‌های همراه با بارندگی شدید، وزش بادهای قدرتمند و سیلاب، روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر) مناطق شرقی و مرکزی آمریکا را درگیر کرد و موجب اختلال در رفت‌وآمد و خسارت به زیرساخت‌ها شد.

بر اساس آمار تارنمای رصد قطعی برق، بیش از ۹۰۰ هزار مشترک در شامگاه پنجشنبه با قطع برق مواجه شدند که بخش عمده آنها در ایالت‌های شرقی آمریکا قرار داشتند.

ایالت‌های پنسیلوانیا، نیوجرسی، مریلند و ویرجینیا از جمله مناطق دارای بیشترین آسیب‌دیده از قطعی برق بودند و در برخی مناطق نیز سیلاب موجب بسته شدن جاده‌ها شد.

این طوفان همچنین موجب اختلال در سفرهای هوائی شد؛ به‌طوری‌که بیش از دو هزار پرواز با تأخیر مواجه و صدها پرواز لغو شد. برگزاری رژه سالانه روز شکرگزاری در نیویورک نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاد.