رئیس گروه مدیریت سرطان دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: برنامه غربالگری سه سرطان مداخله‌پذیر شامل سرطان سینه، دهانه رحم و روده بزرگ به صورت رایگان ارائه می‌شود.

مریم بهشتیان روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره غربالگری و پیشگیری از سرطان‌ها اظهار داشت: ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برنامه‌های غربالگری سه سرطان مداخله‌پذیر را اجرا می‌کند؛ این برنامه‌های غربالگری می‌توانند سرطان‌ها را در مراحل ابتدائی شناسایی کرده و در نتیجه درمان کم‌هزینه‌تر و موثرتری خواهد داشت.

بهشتیان ادامه داد: برنامه غربالگری سه سرطان مداخله‌پذیر شامل سرطان سینه، دهانه رحم و روده بزرگ از سال ۱۳۹۵ وارد برنامه کشوری شده و در حال حاضر در ۱۷ هزار خانه بهداشت در مناطق روستایی، ۶ هزار پایگاه سلامت و پنج‌هزار مرکز جامع سلامت به صورت رایگان ارائه می‌شود. وی افزود: اگر افراد علائم این بیماری‌ها را مشاهده کنند، می‌توانند خدمات غربالگری را به صورت رایگان دریافت کنند. در این مراکز، معاینه‌ها و پرسش‌هایی از افراد انجام شده و در صورت نیاز، افراد از سطح یک به دو خدمات سلامت ارجاع داده می‌شوند.

غربالگری این 3 سرطان در چه سنینی انجام می‌شود؟

رئیس گروه مدیریت سرطان دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: غربالگری‌های سرطان سینه از سن ۳۰ تا ۶۹ سالگی، برای سرطان دهانه رحم از سن ۳۰ تا ۵۹ سال و برای سرطان کولورکتال نیز از سن ۵۰ تا ۶۹ سال انجام می‌شود.

بهشتیان بیان داشت: این برنامه‌های غربالگری به صورت فعالانه ارائه می‌شود؛ یعنی این طور نیست که همکاران در مراکز بهداشتی منتظر مراجعه افراد باشند، بلکه خودشان فراخوان داده و از جمعیت تحت پوشش در این گروه‌های سنی درخواست می‌کنند که مراجعه کنند و غربالگری شوند.

مشارکت در غربالگری سرطان‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی است

وی اظهار داشت: این‌که جامعه چقدر با غربالگری سرطان‌ها مشارکت کند، بحث دیگری است. موضوع سرطان گاهی با وحشت همراه است و حتی در یک غربالگری در مجموعه وزارت بهداشت، میزان مشارکت همکاران حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد بود؛ زیرا گاهی باورها و ترس‌هایی وجود دارد و خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به این سمت نروند؛ در واقع این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.

از هر ۱۰ سرطان، ۴ مورد قابل پیشگیری است

رئیس گروه مدیریت سرطان دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: یکی از ارکان مهم کنترل و مدیریت سرطان این است که در سطوح مختلف، از این بیماری پیشگیری کنیم؛ سطوح نخستین پیشگیری این است که اجازه ندهیم عامل خطر ایجاد شود. بیماری سرطان به این صورت نیست که علت مشخصی را برای بروز آن شناسایی کنیم، بلکه یک بیماری چندعاملی است که به دلیل عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، سبک زندگی، عوامل محیطی و غیره رخ می‌دهد.

بهشتیان افزود: وقتی این بیماری تک‌عاملی نیست و عوامل مختلفی در پیدایش سلول سرطانی و رشد و تهاجم آن مؤثر است و می‌تواند منجر به مرگ شود، باید از زوایای مختلفی به پیشگیری توجه کنیم؛ بنابراین، باید از عوامل متعدد خطر جلوگیری کنیم؛ به طور مثال آلودگی هوا، مصرف دخانیات، کم‌تحرکی و اضافه وزن از جمله عوامل خطر هستند که برخی قابل کنترل و اصلاح بوده و برخی قابل کنترل نیستند. در سطح برنامه‌ریزی، فقط وزارت بهداشت نمی‌تواند از پیدایش عوامل خطر بروز سرطان جلوگیری کند و سایر دستگاه‌ها هم باید همکاری کنند. یک شهروند باید بداند چه عوامل خطری باعث بروز بیماری سرطان می‌شود و در نتیجه مواجهه خود را با این موارد کاهش بدهد؛ در نتیجه آگاهی و سواد سلامت جامعه باید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: سطح دیگری از پیشگیری این است که بتوانیم بیماری را در مراحل اولیه شناسایی کنیم تا هم درمان بهتر و قطعی داشته باشد و هم این‌که مراقبت‌های مورد نیاز فرد مبتلا را در زمان نیاز به او ارائه کنیم. باید بدانیم که از هر ۱۰ مورد سرطان، چهار مورد قابل پیشگیری است؛ البته همه سرطان‌ها قابل پیشگیری نیستند.